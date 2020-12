Verdens helseorganisasjon (WHO) ser på muligheten for å innføre et slags globalt vaksinekort for dem som er vaksinert, ble det meldt fredag. Et slikt elektronisk vaksinekort vil imidlertid først måtte godkjennes etter nasjonale lover.

Koronavaksinen vil i de fleste land ikke bli påbudt, heller ikke i Storbritannia. Men muligheten for at restauranter, puber, kinoer, teatere, flyselskaper og sportsarenaer kan stenge de som ikke tar vaksinen ute, er noe som nå diskuteres både der og andre steder.

Storbritannia starter de første vaksineringsrundene allerede neste uke etter at landet denne uka godkjente vaksinen fra Pfizer/BioNTech, før både EU og USA.

Flyselskap vil ha bevis

Det vil gå mange måneder før vaksinering kan rulles ut bredt, både i Storbritannia og andre land som snart begynner vaksinering. Men diskusjonen er i gang internasjonalt rundt hvordan samfunnet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, gradvis kan gjenåpne i takt med at stadig flere blir vaksinert.

At koronavaksinene er like rundt hjørnet gir flybransjen håp om å kunne gjenoppta den internasjonale flytrafikken neste år, men det vil ikke nødvendigvis bli frislipp, advarte sjefen for Australias største flyselskap, Qantas, denne uka.

Han sa at det trolig vil bli krav om å vise vaksinebevis for å reise med selskapet etterhvert som koronavaksine blir bredt tilgjengelig.

– Vi vil be folk om å ha tatt vaksinen før de går ombord på flyet. Både for internasjonale reisende og folk som forlater landet mener vi det er nødvendig, sa Qantas-sjef Alan Joyce i et intervju med Australias Nine Network.

Joyce sier han også har snakket med kolleger i andre flyselskaper rundt om i verden om muligheten for et «vaksinasjonspass» for internasjonale reisende.

Australias statsminister, Scott Morrison, har tidligere sagt at koronavaksinen vil bli «så obligatorisk som det overhodet er mulig å få den».

– Det vil alltid være unntak for enhver vaksine på medisinsk grunnlag, men det burde være den eneste grunnen, sa han i august, ifølge BBC.

Del av reisevaksinekort?

Også Sør-Koreas største flyselskap, Korean Air, sier det er en reell mulighet for at flyselskaper vil kreve at passasjerer blir vaksinert, siden myndighetene i en del land sannsynligvis vil kreve vaksinasjoner som en betingelse for å oppheve karantene for nyankomne.

At koronavaksinen blir en del av et reisevaksinesertifikat er det mange som tror – i alle fall for innreise i enkelte land.

– Hvis vi får en nær 100 prosent effektiv vaksine, både når det gjelder beskyttelse mot sykdom og smittebærertilstand, ser jeg for meg at den kan bli en del av et vaksinasjonssertifikat, i stedet for disse koronatestene som koster veldig mye. Da kan vi gi en covid-19-vaksine samtidig som vi gir vaksiner mot for eksempel gulfeber og hepatitt, sa lege Gunnar Hasle, som driver Reiseklinikken i Oslo, til Dagsavisen nylig.

Immunitetspass

Men det spekuleres også på om innføring av koronavaksinebevis kan bli brukt til andre formål enn internasjonal reising, blant annet i Storbritannia. Ikke nødvendigvis som noe myndigheter innfører, men som noe private næringsdrivende kan komme til å kreve.

Vaksinen fra Pfizer/BioNTech er klar til utrulling i Storbritannia. Foto: Reuters/NTB

Regjeringsmedlemmer i Storbritannia har uttalt seg ulikt om dette. Statssekretær med ansvar for utrulling av koronavaksinen, Nadhim Zahawi, sa denne uka at regjeringen ser på teknologi for å gi folk et slags «immunitetspass» når de er blitt vaksinert.

– Men jeg tror man også vil se at restauranter, barer, kinoer og andre møtesteder, sportsarenaer, vil bruke det systemet, slik de har brukt smittesporingsappen, sa Zahawi til BBC.

– Jeg tror at på mange måter vil presset komme fra begge steder, fra tjenesteytere som sier: «Hør her, vis at du er blitt vaksinert». Men vi vil også gjøre teknologien så enkel og tilgjengelig som mulig, sa han.

Senere sa et annet regjeringsmedlem, Michael Gove, at et «vaksinepass» ikke er noen plan fra myndighetenes side, men at han ikke utelukker at næringsdrivende kan komme til å gjøre egne avgjørelser på dette.

Mange tvilere

Om lag 9 prosent i Storbritannia har sagt de neppe vil ta vaksinen, mens 27 prosent er usikre. En av dem som mener at vaksinebevis for å komme inn steder er veien å gå for å sikre vaksinering av flest mulig når det blir tilgjengelig, er Tom Solomon, direktør for National Institute for Health Research (NIHR) og professor ved Universitetet i Liverpool.

Foreløpig vet man ikke nok om hvorvidt vaksinene hindrer smitteoverføring. Det er en grunn til at mange mener det er for tidlig å diskutere vaksinebevis ved inngang til for eksempel fotballkamper. Her fra en fotballkamp på Anfield stadion i Liverpool i 2019, før koronakrisen. Foto: Rui Vieira/AP/NTB

Han mener først og fremst publikum må få omfattende informasjon om vaksinene, og forsikringer om at det ikke er blitt kuttet noen hjørner i sikkerheten under utviklingen.

– Voksne vaksinenektere kan bli nektet adgang til puber, klubber, fotballstadioner og andre folksomme plasser der smitterisikoen er høy. Et kort eller en app kan bevise folks vaksinestatus, og jeg ser for meg at servicebransjen vil være villig til å praktisere dette dersom det holder viruset borte og stedene åpne, skriver han i The Conversation, et nettsted for analyser fra forskere.

Kan være langt unna

Men det er flere grunner til at koronavaksinebevis kan være langt unna. Det ene er at man ikke vet nok om vaksinene ennå, og det andre er at bruken av et slikt bevis i enkelte situasjoner kan være problematisk med tanke på personvern.

Vaksinene som har kommet lengst i vestlige land, de fra Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca/Oxford, har vist svært gode resultater i å hindre at folk blir syke. Man vet mindre om hvorvidt vaksinerte personer ikke fører smitte videre. Formålet med vaksinebevis må være at man viser at man ikke sprer smitte, og det er derfor for tidlig å diskutere, er det blitt påpekt.

Det kan også være problematisk på andre områder.

– Vaksinebevis er et alternativ som kan gjøre det mulig med en større gjenåpning. Men det igjen åpner for spørsmål om personvern og understreker behovet for gjensidig tillit, sa professor Adam Kleczkowski ved Strathclyde-universitetet i Storbritannia under webinaret «Livet med koronavaksinen» denne uka.

Forsker Michael Head ved Global Health University i Southampton påpekte faren for juks:

– Hvis vi krever bevis for vaksiner for å komme inn på klubber, puber barer eller reiser eller lignende, kan det være en fare for falske bevis. Det er noe vi må tenke på hvis vi skal ha vaksinebevis, om det er elektronisk eller papirbasert, sa Head.

Ligger fram i tid

WHO vurderer muligheten for å innføre et globalt elektronisk vaksinekort, der også koronavaksinen kan bli registrert. Det vil være en digital utgave av det gule kortet man får ved reisevaksiner i dag.

Helseminister Bent Høie ble under pressekonferansen om koronavaksinen fredag bedt om å kommentere dette.

– Det er et spørsmål vi er nødt til å se på blant annet gjennom diskusjonene vi har i Norden og EU på de spørsmålene, og hva som kommer som anbefalinger, sa Høie.

– Det er ikke kommet noen entydige konklusjoner på dette området, og det er nok også en problemstilling som ligger litt fram i tid. Det vil først være et viktig spørsmål når en stor andel av befolkningen har fått vaksine og det kan ha betydning for reisevirksomhet, sa Høie.

Hindre i veien i Norge

Anders Sæve Obrestad, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, påpeker at man i dag i Norge kan bestille vaksinekort på hvilke vaksiner man har tatt, og at et bevis på at man har tatt en koronavaksine neppe er særlig problematisk å innføre isolert sett, så lenge man velger løsninger som ivaretar personvernet.

– Det bør vise kun den relevante vaksinen, og ikke hele vaksinehistorien, forklarer han i en e-post til Dagsavisen.

Det er derimot flere hindre i veien for at aktører i Norge skal kunne kreve bevis for vaksine for å slippe besøkende inn.

– Når det gjelder krav om fremvisning av slike bevis for å komme inne på for eksempel sportsarrangementer, puber og restauranter, vil dette som klar hovedregel innebære behandling av personopplysninger. Opplysninger om vaksinasjon er helseopplysninger, som etter personvernforordningen er en særlig kategori av personopplysninger, sier Obrestad.

Han påpeker at for å behandle slike personopplysninger, må man i tillegg til alle de generelle kravene, oppfylle et av de alternative vilkårene i artikkel 9 i personvernforordningen.

– Et av alternativene for å behandle helseopplysninger er å be om samtykke, men for at et samtykke skal være gyldig, må det være gitt frivillig. Et samtykke skal innebære at man har et reelt valg, og hvis man føler seg presset til å samtykke eller det får negative konsekvenser å ikke samtykke, så vil samtykke normalt ikke være gyldig. Man kan derfor normalt ikke be om samtykke til å behandle helseopplysninger, dersom konsekvensen av å ikke samtykke er at man ikke får tilgang til den aktuelle tjenesten, for eksempel et sportsarrangement, pub eller restaurant, forklarer han.

Lovendring?

De andre aktuelle alternativene krever at behandlingen har grunnlag i norsk rett. Anders Sæve Obrestad sier at Norge per i dag ikke har noe generelt rettslig grunnlag som tillater slik behandling av helseopplysninger fra aktører innen serverings- eller kulturbransjen.

Det innebærer eventuelt at Stortinget må åpne for dette.

– Dersom lovgiver ønsker å innføre lovregler som tillater en behandling av helseopplysninger, er et av alternativene dersom behandlingen er nødvendig av allmenne folkehelsehensyn, for eksempel vern mot alvorlige grenseoverskridende helsetrusler. Lovgiver må i så fall fastsette særlige og egnede tiltak for å verne om folks rettigheter og friheter. Jeg kan kun svare for det personvernrettslige, og en slik lovgivning også vil kunne reise andre samfunnsmessige problemstillinger som må vurderes, sier Obrestad.

