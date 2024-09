Nå: Fortsetter å kutte i eiendomsskatten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi legger nå fram et nøkternt og ansvarlig budsjett som prioriterer det viktigste først. Og vi tar tøffe grep for å få kontroll på kommunens økonomi. Vi må ruste Oslo for framtida, sier finansbyråd Hallstein Bjercke i sin finanstale i Oslo bystyre.

Allerede før budsjettet ble lagt fram onsdag rykket byrådet ut og varslet at budsjettet kom til å bli svært trangt. De neste årene må Oslo kommune kutte 2,3 milliarder kroner. Byrådet selv peker på dyrtiden, regjeringen og det forrige byrådet som syndebukkene for at alle virksomheter i kommunen nå har fått ordre om å finne fram sparekniven.

Ifølge E24 kutter byrådet 596 millioner neste år. 167,5 millioner kroner er spesifisert i budsjettet, resten vil være såkalte rammekutt.

Selv om byrådet har gått hardt ut før framleggelsen av budsjettet og hevdet at Oslo kommune nærmest er raka fant, har byrådet likevel prioritert å kutte i eiendomsskatten, også i år. I byrådsplattformen har byrådet lovet å kutte hele eiendomsskatten for privatboliger i løpet av byrådsperioden.

– Vi reduserer eiendomsskatten med 80 millioner nå – et ganske beskjedent kutt. Det betyr at vi får inn 650 millioner kroner fra eiendomsskatten. Og det er på det nivået den vil ligge utover i økonomiplanperioden vi legger frem nå, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V) til Aftenposten.

– Bløff

– Deres løfte til velgerne var at de kunne kutte byens inntekter med en milliard fra eiendomsskatten uten at det gikk utover tjenestene til folk. Dette ser vi nå var en bløff. De klarer ikke å kutte i byråkrati, men sender istedenfor regninga for skattekuttene til bydelene og skolene, som betyr store velferdskutt.

Det sier Aps gruppeleder Marthe Scharning Lund.

– Dette budsjettet svarer ikke på de store utfordringene folk føler på i byen vår, og svikter de svakeste. De har gitt opp kampen mot barne- og ungdomskriminaliteten. De kutter i tilbudet til de eldre. De truer kulturlivet med nedleggelser. Og det er kutt til de svakeste over hele linja, legger hun til.

Også SVs gruppeleder i Oslo bystyre, Sunniva Eidsvoll, reagerer kraftig på budsjettet.

– Dette er et budsjett for økte forskjeller. Byrådet har større omsorg for villaeiere i Vestre Aker enn sosialhjelpsmottakere på Stovner. Nå er kuttene i eiendomsskatten oppe i en halv milliard. Hadde de droppet dette hadde de ikke trengt å kutte i skole, barnehager, velferd, kultur og idrett, sier hun.

SVs Sunniva Holmås Eidsvoll. (Annika Byrde/NTB)

Hun mener Høyre og Venstre-byrådets kutt ikke kommer av at de må kutte, men at de vil kutte.

– 11 av 15 bydeler styrer mot underskudd allerede i år. Nå får de flere hundre millioner i kutt på toppen neste år. Det er totalt uansvarlig. Nå må de ansatte løpe enda raskere. Det blir færre folk på jobb i barnehagene, færre ungdomsklubber og mindre til kultur og idrett for barn og unge. 40 millioner i kutt for Oslo Nye Teater vil bety slutten på Oslos eget teater - hvis dette står har Venstre offisielt kapitulert som kulturparti, sier hun.

– Grått og usosialt

MDGs gruppeleder Sirin Stav rister også på hodet av at byrådet prioriterer å kutte i eiendomsskatten.

– Det er et grått og usosialt budsjett. Byrådet har nå trappet opp eiendomsskattkuttet til et totalt kutt på en halv milliard kroner, i all hovedsak på vestkanten. Samtidig skal det gjennomføres drastiske velferdskutt, Oslo Nye legges ned, og de satser nesten ingenting på klimakutt, kollektivtransport eller å redde livet i Oslofjorden, sier hun.

Eller ikke Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri er særlig imponert.

– Høyre- og Venstre-byrådet har valgt å kutte i velferden i bydelene, og det rammer de mest sårbare. Skattelettelser til de rikeste prioriteres, mens de som sliter mest må betale prisen. Dette er omvendt Robin Hood-politikk – pengene tas fra de fattigste og gis til de rikeste, sier han.

Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri. (Tom Vestreng)

Han mener byrådets kutt rammer først og fremst barn og ungdom.

– Byrådets kutt rammer barnehager, hjemmetjenester, fritidsklubber, helsestasjoner og skolehelsetjenester. Dette er ikke små, trivielle tjenester – de er avgjørende for mange. Når det kuttes i fritidstilbud, mister barn og ungdom trygge møtesteder, noe som øker risikoen for utenforskap og kriminalitet. Dette er ikke bare kortsiktig politikk – det er generasjonssvik, tordner Mobasheri.

