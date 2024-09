Vil på Stortinget

Det skriver han på sin Facebookside.

– Hvis Oslo Arbeiderpartis medlemmer vil, er jeg klar, skriver han.

Tidligere er det blitt spekulert i om Vestre, som i dag ikke sitter på Stortinget, ville velge å stille fra Rogaland.

– Jeg er født i Haugesund og vil for alltid ha en nær og kjær tilknytning til Vestlandet, men Oslo er byen jeg har bodd i siden foreldrene mine tok med seg storesøsteren min og meg over fjellet for 36 år siden. Jeg har vært medlem i Oslo Arbeiderparti nesten halve livet, skriver Vestre, og legger til:

– Dersom medlemmene i Oslo Arbeiderparti ønsker, vil det være en stor ære å få representere byen vår på Stortinget. Derfor har jeg i dag meddelt nominasjonskomiteen at jeg stiller meg til disposisjon for stortingsvalglista 2025.

– Fra før har Espen Barth Eide varslet at han ikke tar gjenvalg til Stortinget for Oslo Ap. Det gjør at den sikre tredjeplassen på lista er ledig. Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, har varslet at han ønsker gjenvalg, men har ikke uttalt seg om han også ønsker tredjeplassen. Jacobsen stod på femteplass på lista i 2021.

