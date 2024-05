Vil ta over stortingsplassen til MDG-Lan

– Det er et stort privilegium å jobbe med å gjennomføre grønn politikk. Jeg er veldig motivert for å gjenskape det vi har gjort i hovedstaden fra Stortinget, sier MDG-nestleder Ingrid Liland til Dagsavisen.

Tidligere i vår slapp stortingsrepresentant og nestleder i MDG Lan Marie Berg en liten politisk bombe: Hun gir seg som politiker, og ønsker ikke gjenvalg til Stortinget i 2025.

Heller ikke partiveteran Rasmus Hansson, som også er innvalgt fra Oslo tar gjenvalg. Med det er de to øverste plassene på Oslo MDGs stortingsvalgliste i Oslo ledige. Oslo er den valgkretsen der MDG er desidert størst, og det er her politikerne har størst mulighet til å bli valgt inn på Stortinget.

Det er ganske unison enighet i partiet om at partileder Arild Hermstad skal ha den øverste plassen på lista. Hvem som skal ha andreplassen på lista er derimot helt uvisst. Tidligere i vår meldte tidlige tidligere leder i Grønn Ungdom Margit Martinsen Bye at hun ønsker seg den andreplassen.

Nå er altså partiets nestleder Liland tydelig på at hun ønsker seg samme plassen.

Utfordring til Støre

– De siste 20 årene har vi, med vekslende regjeringer, sett at omstillingen av Norge ikke skjer raskt nok. Den skjer nesten ikke i det hele tatt. Samtidig har vi en eskalerende klima- og naturkrise, og vi har en voksende ulikhetskrise både hjemme og i verden. Jeg vil på Stortinget for å sette fart på omstillingen, sier Liland.

– Både den sittende og den forrige regjeringen har stø kurs i retning av mer ensretting av politikken og næringslivet. Økonomien og politikken er mer oljeavhengig enn noen gang. Samtidig faller flere og flere utenfor. Det henger ikke sammen. Jeg vil på Stortinget for å få bukt med ensrettingen i både demokrati, politikk og økonomi, og i stedet sikre omstilling, nyskaping og mangfold!

Liland kommer med en klar utfordring til statsminister Jonas Gahr Støre:

– Støre må huske hvor partiet hans kommer fra, og den jobben arbeiderbevegelsen gjorde i forrige århundre med å drive en fremtidsrettet politikk som sørger for langsiktig velferd for folk frest. Jeg tror det er grunnlag for et veldig godt samarbeid mellom MDG og Ap framover, men akkurat nå ser det ut som han har glemt sin egen historie, sier Liland, og legger til:

– Du kan sammenligne oppbyggingen av velferdsstaten med den grønne omstillingen ut av oljealderen og over til et arbeidsliv som kan gi velferd og skatteinntekter på lang sikt uten å koke kloden. Det er en utfordring jeg gjerne sender til Støre.

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Makt og kompromiss

– Bør det være et mål for MDG å søke regjeringsmakt?

– Det viktigste for MDG er mest mulig grønt gjennomslag. Men det er velgerne som bestemmer hvordan Stortinget skal se ut. Det viktigste for oss er å bli så store at vi kan påvirke politikken.

– Kan en måte å få mer gjennomslag på være å i større grad søke kompromisser og forhandle fram avtaler framfor å stille ultimatum?

– Vi søker kompromisser allerede i dag, og de som sitter på Stortinget i dag gjør en veldig god jobb med å finne gode løsninger med andre partier. Det ønsker jeg å fortsette med. Men det er ingen tvil om at vi ønsker seriøse gjennomslag for klima og miljø. Det kommer vi til å fortsette å kreve.

– Mange har pekt på at MDGs oljeletingsultimatum satte partiet på sidelinja og gjorde det umulig å forhandle seg fram til makt etter forrige valg. Er det i dine øyne klokt å komme med et ultimatum om å si nei til all ny oljeleting, uansett?

– Det er viktig at Norge slutter å lete etter mer olje og gass.

– Det mener også Venstre og SV.

– Ja, men selv om både SV og Venstre har jobbet hardt for å få gjennomslag for klima og miljø, har de ikke lykkes i sine respektive regjeringssamarbeid. Vi er nødt til å få et helt annet trykk bak miljøkrav i neste stortingsperiode. Så skal vi bruke tiden fram til valget på å finne ut hvilke krav vi vil stille i en eventuell regjeringsforhandling. Ingen skal tvile på at vi kommer til å være tydelige på at vi krever gjennomslag for klima og miljø hvis en statsminister trenger våre stemmer.

Les også: Stine tok opp jakten på mannen som voldtok henne som barn (+)

Oslo og skatt

– Du ber om tillit til å representere Oslo på Stortinget. Du er fra Nord-Trøndelag, og har ikke jobbet politisk i Oslo før. Er det et problem?

– Oslo er hjemmet mitt, og det stedet jeg har bodd lengst. Jeg har sittet i programkomiteen i Oslo MDG, har jobbet tett på prosjektet, og ingenting er mer motiverende enn å være en del av Oslo MDG.

– Du er ikke redd for signaleffekten når partiledelsen tar begge de to sikreste stortingsplassene fra Oslo framfor lokale politikere som har jobbet i Oslo i mange år?

– Å jobbe med politikk og å sitte på Stortinget er et stort privilegium, så jeg regner med mange har lyst til å stille til stortingsvalget for Oslo MDG. Det skulle bare mangle. Jeg skal sørge for at Oslo MDG får best mulig representasjon hvis jeg kommer inn på Stortinget.

– I vinter hadde du et utspill i Dagens Næringsliv om at du vil fjerne formuesskatten. Utspillet ble tatt dårlig imot, særlig i nettopp Oslo MDG, og ble nedstemt på landsmøtet. Er du på høyresida i MDG?

– Nei, jeg er grønn. Vi har hatt en viktig og åpen programdebatt, som resulterte i Norges mest fremtidsretta skattepolitikk. Det viktige for MDG er at skattepolitikken får fart på den grønne omstillingen og bekjemper ulikhet. Det er litt uvant for media i Norge å forholde seg til, men vi har kanskje ikke så mange hellige kuer i skattedebatten, som høyre- og venstresiden har.

– Tror du det blir lettere eller vanskeligere å finne løsninger med høyresiden i Stortinget med deg som stortingsrepresentant?

– Jeg tror at alle i MDG er enige om at det ikke har hjulpet på omstillingen å bytte statsminister mellom Ap og Høyre. Det som er viktig er at vi får et stort MDG på Stortinget som faktisk kan endre kursen på politikken regjeringen fører. Det er ikke åpenbart at verken Høyre eller Ap får til det uten oss.

Les også: Når nordmenn byr på seg sjæl: Trender på Tinder

Kampen mot sperregrensa

Mange ventet at MDG ville få sitt store, nasjonale gjennombrudd i 2021 og for første gang karre seg over sperregrensa. Det klarte de ikke. De havnet så vidt under med 3,9 prosent og endte opp med 3 representanter på Stortinget, og står i praksis uten makt i nasjonalforsamlingen.

Liland har planen klar for at partiet skal klare å havne over den magiske 4-prosentsgrensa neste år.

– Vi må snakke mer om grønn politikk. Det er det aller viktigste. Bare se rundt deg i Oslo, det finnes mange gode krefter som ønsker god, grønn politikk! De må vi spille på lag med. Det finnes ingen annen suksessoppskrift enn å prate om endringene man har lyst til å gjøre, som er bra for folk og miljøet.

– Du vil stille til valg for Oslo. Hvilke lokalpolitiske saker vil du først og fremst kjempe for?

– Det er åpenbart for alle at vi nå har en regjering som ikke tar de spesielle utfordringene vi har i byene på alvor. Bare se på nasjonal transportplan. Der presser de gjennom veiprosjekter som Oslo ikke vil ha, men lar være å gjøre andre viktige satsinger på byutvikling, levekårsutfordringer og ruspolitikk som er spesielt viktig for Oslo og byene. Egentlig kan du oppsummere mitt politiske prosjekt med mangfold! Mangfold er den nye olja. Mangfold i bylivet, mangfold i arbeidslivet, mangfold i næringslivet!

– Du har to små barn, en av dem er fortsatt en liten baby. Tidligere partileder Une Bastholm trakk seg fra ledervervet av hensyn til familien og tidsklemma. Hvordan ser du på kombinasjonen familieliv, nestlederverv og stortingsplass?

– Det er fullt mulig å være politiker og ha småbarn. Jeg tror både Une, og flere menn og kvinner på Stortinget kan skrive under på det. For meg er det å ha barn en viktig motivasjon for å være med å sikre en god politikk for framtiden.

– Stemmer det at du er norgesmester i karaoke?

– Ja! Og nå skal jeg være litt hippie: Vi har et samfunn der vi mangler møteplasser for folk. Karaokemiljøet i Oslo gjorde meg oppmerksom på hvor viktig det er med steder der man møter folk med alle slags mulige bakgrunner, og som driver med helt andre ting enn en selv, og kan møtes over noe som er gøy og gratis. Jeg vil si at karaokemiljøet har inspirert meg til å ta noen politiske kamper for bedre byutvikling og bedre nabolag! Ja, også er det utrolig artig, da.

– Hvordan blir man best i karaoke?

– Man lager rett og slett show!

Nettstedet Pollofpolls har brutt ned de 6 siste nasjonale målingene på Oslo-tall. På det gjennomsnittet får MDG i vår 1 representant på Stortinget fra Oslo. Men de mangler bare 700 stemmer for å sikre seg en representant til.

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger