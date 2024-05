Til kamp for stortingsplass: – Verden brenner jo

---

Hvem: Margit Martinsen Bye (22).

Hva: Nestleder i Oslo MDG og tidligere leder i Grønn Ungdom.

Hvorfor: Har i VG varslet nominasjonskamp og eget kandidatur til annenplassen på Stortinget før neste års valg.

Hei! Du kaller deg selv en ung, grønn og tydelig Oslo-kandidat – hva må MDG spesielt være tydelige på framover?

– Klima, helt åpenbart! Det må alltid være det viktigste for oss. Når situasjonen er som nå, og klimasaken ikke er veldig i vinden, er det viktig at ikke også vi snakker mindre om klima, men i stedet jobber ti ganger hardere for å få det på dagsorden.

Og med det mener du, nærmere bestemt?

– Vi må ha politikk som faktisk kutter utslipp og ikke bare ser bra ut på papiret. Bare slik bidrar vi i den internasjonale, kollektive innsatsen for å gi klimaet en bedre framtid. For eksempel hjelper det ikke med elektrifisering av Melkøya når vi samtidig bare selger gassen videre til Europa i stedet for å brenne den her hjemme. Utslippene på den samme jordkloden blir like store og det har ikke en faktisk effekt.

Noe mer du gjerne vil ha gjort?

– Vi må bli tydeligere forkjempere for fornybar energi, som ikke går på bekostning av urfolks rettigheter eller naturen for øvrig. Vi må ha mer fornybar, grønn strøm ettersom utvinning av olje vil gå nedover med årene.

Partiets egen havarirapport etter 2021-valget konkluderte med at dere ble for krasse og kompromissløse, mens du synes nå at MDG har vært på defensiven siden 2021 – hva legger du i det?

– MDG har aldri hatt en bedre meningsmåling enn vi oppnådde etter at Lan Marie Berg sa at hun elsket bomringene. Nå er det ikke noe poeng i seg selv for meg å være krass eller å skape konflikt, men vi må få politikken vår ut på en tydelig måte. Jeg er helt overbevist om at flere vil stemme på MDG hvis de blir bedre kjent med den faktiske politikken vår.

Må dere rett og slett bli mer kontroversielle igjen?

– Vi trenger ikke nødvendigvis det, men vi må være tydelige. For noen vil vår politikk alltid være kontroversiell fordi de er veldig uenige i MDGs politikk. Men jeg er ikke redd for at vi kan bli oppfattet som kontroversielle – jeg vil uansett alltid stå for det jeg mener er riktig. Er det kontroversielt, får vi i alle fall en viktig debatt. Og det er bare bra.

Hvordan skal dere klare å hisse på dere velgere og samtidig skaffe en bred nok oppslutning?

– Jeg tror ikke vi skal rette kommunikasjonen vår mot dem som uansett vil være uenige med oss. Vi vet fra offisielle målinger at 15 prosent av den norske befolkningen, som har stemt på andre partier, har vurdert å stemme på MDG. Derfor er jeg optimistisk.

Hvor mange representanter bør MDG ha på Tinget fra høsten 2025?

– Det tror jeg partiet sentralt skal få sette et mål for før valgkampen, men jeg mener det er viktig at vi har en stor nok stortingsgruppe til at vi har reell makt, at det er viktig hva vi konkret gjør på Stortinget og at vi gjerne kan havne i regjering.

Hvilken side frir du til da?

– Det aller viktigste er at vi får gjennomslag for en god og sterk klimapolitikk, noe jeg tror er mulig i samarbeid med både Ap og Høyre. Men det er ikke aktuelt for oss å samarbeide med Frp, og det skal et politisk jordskjelv til for at vi skal få se et samarbeid på høyresiden uten Frp. Derfor tror jeg det er mest realistisk med et samarbeid med Ap og SV.

Vi kan ikke bare snakke om valgkamp så lenge før valget – hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Den første boka jeg tenker på er «Sirkusdirektørens datter» av Jostein Gaarder. Jeg var ganske ung da jeg leste den og har faktisk lest den mange ganger etterpå. Den ganske vanlige lille gutten med sine store tanker for verden er en skikkelig fin og fascinerende fortelling.

Hva gjør deg lykkelig?

– Bading! Jeg drømmer om å bo så nær Oslofjorden at jeg kan bade hver dag. Bosatt på Grønland nå, har jeg heldigvis bare 20 minutter å gå til en badeplass. Jeg er så glad i å bade at jeg bader hele året.

Jaså, du er en av dem?

– Mamma tok meg med på isbading fra jeg var liten.

Husker du hva du syntes om det?

– Jeg tror ikke jeg likte det i starten, men jeg var opptatt av å virke tøff da jeg var liten, så jeg tvang meg selv gjennom det.

Ville du gjort det samme med eventuelle egne barn?

– Jeg ville nok ikke tvinge dem til noe, men kan gjerne introdusere dem for nye opplevelser.

Hvem var barndomshelten din?

– Åh, det føles så stort å henge en sånn hedersbetegnelse på én person. Men jeg kommer på to, siden jeg hørte masse på Karpe Diem og husker jeg ventet veldig på å få den første CD-en deres. De representerte på mange måter en del av Oslo som ikke hadde brutt gjennom lydmuren på den tiden. Jeg vokste opp på Tøyen og kjente meg igjen i musikken deres. Politisk barndomshelt må ha vært Lan Marie Berg.

Hvilket valg skulle du helst tatt om igjen?

– Jeg skulle gjerne dratt på utveksling i andreåret på videregående.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Kli …

Må stoppe deg der. Foruten klimasaken?

– Det er så mye. Verden brenner jo. Men jeg ville gått for fred og en egen stat til palestinerne, jeg må si det. Og for at bombingen og blokaden på Gaza skal opphøre, i tillegg til at de israelske gislene og fangene på Vestbredden settes fri.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Klimaministeren! Jeg har noen ideer til ham – noen forslag. Og så er han veldig hyggelig.

