Slår ring rundt kommersielle helsetjenester: – Handler om pasientenes rettigheter

– Jeg skjønner frustrasjonene til Oddbjørn Bjordal og de andre legene i det offentlige. Men dette handler om pasientenes rettigheter. At de får rask behandling er faktisk det viktigste, sier helsepolitisk talsperson i Frp Bård Hoksrud til Dagsavisen.

Som Dagsavisen har dokumentert gjennom flere artikler har antallet fristbrudd i det offentlige helsevesenet skutt i været de siste årene. Når den offentlige helsetjenesten ikke klarer å levere en lovpålagt helsetjeneste til en pasient innen en gitt frist må de kjøpe behandling hos en privat aktør på fellesskapets regning.

Bare i fjor brukte staten over en halv milliard kroner på slike fristbrudd. Siden 2020 har fellesskapet betalt en milliard til private helsetilbydere som følge av fristbrudd.

Torsdag sa nestleder i LO Sissel Skoghaug til Dagsavisen at dette er hodeløs bruk av skattepenger.

– Akkurat nå kaster vi bort penger på dyre løsninger som kunne gått til mer pasientbehandling. Myndighetene må sørge for kontroll og styring på en allmenn tilgjengelig livsnødvendig lovpålagt tjeneste, sa Skoghaug.

Offentlig og privat

Det er altså ikke Hoksrud og Frp enige i. De mener at det offentlige bør kjøpe tjenester fra private aktører for å korte ned ventetiden i helsevesenet.

– Jeg mener regjeringen må bevilge mer penger for å få behandlet folk raskere. Men de må også bruke den ledige kapasiteten i det private, sier Hoksrud.

I Dagsavisen torsdag fortalte avdelingssjef på øyeavdelingen ved Sykehuset i Østfold Oddbjørn Bjordal at sykehuset har måttet betale over 11 millioner til private aktører som følge av fristbrudd de siste årene. Hans avdeling var en av verstingene på sykehuset med flest fristbrudd.

Men da sykehuset i stedet for å betale private for å gjøre jobben for dem prioriterte å bruke pengene på folk, utstyr og medisiner forsvant fristbruddene helt.

– Er det ikke bedre at det offentlige helsevesenet bruker pengene på å faktisk klare å levere tjenestene selv, enn å tappe sykehusene for penger og kjøpe tjenester fra det private?

– Vi mener det er fint med både offentlige og private tilbud. Helsekøene har gått i været de siste årene. Det er uakseptabelt for pasientene. Da kan man ikke fjerne ordningen med at man har krav på behandling innen en frist. Det vil i så fall bare bety enda lengre køer, sier Hoksrud.

Rask behandling

Det samme poenget var administrerende direktør for NHO Geneo, Karita Bekkemellem, innom da Dagsavisen snakket med henne før helga.

– Når det offentlige helsetilbudet ikke klarer å gi et forsvarlig tilbud innenfor tidsfristen, som er en rettighet pasienter har, så er vi så heldige at vi har private aktører som kan hjelpe og bidra. Private tilbud blir da en garantist for at behandlingen likevel kan gis, sa den tidligere Ap-toppen.

– Dette handler om å gi pasientene rask behandling. Hvis sykehusene ikke klarer det blir det et fristbrudd. Da får pasientene muligheten til å velge noen andre som klarer å levere. Når sykehusene ikke klarer å behandle pasientene mer det viktig at de kan bruke andre aktører, sier Hoksrud.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helsedepartementet forsvarte også ordningen tidligere i uka.

– Man må ha en ordning som sikrer pasienter rett til behandling, det er viktig. Også må vi sørge for at den ordningen er organisert på en sånn måte at den er forutsigbar for både sykehuset og pasienter. Både økning av kapasitet i sykehusene og mer samarbeid med gode private aktører er aktuelle tiltak for å få bukt med fristbruddene, uttalte han.

