Stakkars lille «Bamsegutt»

For noen år siden ble jeg sittende og snakke om NAV med en norsk politiker som hadde kommet omtrent så høyt på strå som det er mulig å komme i vårt politiske system. Vedkommende burde med andre ord ha alle forutsetninger for å lese offentlige dokumenter og svar fra NAV.

Det hjalp ingenting. Politikeren fortalte om en slektning som hadde fått avslag på en søknad om en stønad fra det offentlige. Slektningen skjønte ikke hva som sto i brevet, og ba om hjelp. Men heller ikke politikeren skjønte hva avsenderen forsøkte å si i brevet.

Det krevde flere lesninger bare for å forstå om slektningen hadde fått innvilget stønadssøknaden eller ikke.

Historien er ikke unik. NAV og andre deler av det offentlige anklages jevnlig for mangel på klarspråk, mangel på medmenneskelighet og for at reglene er umulige å forstå.

Det skaper et raseri og en frustrasjon. Det finnes en rekke opprop, fellesskap og mer formelle organiseringer som forsøker å reise seg mot det som oppfattes som et urimelig byråkrati som ikke møter sårbare brukere med den ydmykhet og hjelpsomhet som kreves.

AAP-aksjonen og aksjonsleder Elisabeth Thoresen er blant de mer berømte eksemplene. Reaksjonene på NAV-skandalen skrev seg inn i samme mønster.

I forrige uke fikk vi det kanskje aller beste eksempelet på konsekvensene av denne mangelen på varme og forståelse i det offentlige, da NRK la ut fire episoder av serien «Ingen elsker Bamsegutt» på nrk.no, og sendte den første episoden på TV onsdag.

I serien møter vi Jan-Egil Granfoss, «Bamsegutt», en mann i 60-årene som har levd et vondt og vanskelig liv. Han ble plassert i barnehjem fordi foreldrene ikke klarte å håndtere ham, han forteller at han ble utsatt for seksuelle overgrep.

I voksen alder finner han en yngre kvinne fra Filippinene som han gifter seg og får barn med. En bekymringsmelding til barnevernet får de nybakte foreldrene til å frykte konsekvensene. De flytter til Filippinene, der Granfoss melder utflytting fra Norge og dermed mister trygderettigheter fra NAV.

Nå, ti år senere, møter vi en fortvilet mann som har havnet i økonomisk uføre, bor dårlig og ikke har råd til å reise hjem til Norge. Han føler seg lurt av norske myndigheter og sviktet av Norge.

Det er en sterk historie programskaper Tore Strømøy, kjent fra blant annet «Tore på sporet», forteller. Strømøy er flink til å komme tett på menneskene han forteller om, og fortjener ros for sin vilje til å kjempe for den lille mannen, og mot det store systemet.

Strømøy søker å hjelpe «Bamsegutt», men selv med NRKs muskler i ryggen klarer han ikke å få relevante myndigheter i tale, og enda mindre til å ta tak i saken. Ingen elsker «Bamsegutt», og norske myndigheter vil ikke hjelpe. Ikke utenriksministeren, ikke Stavanger kommune, og bare så vidt arbeidsministeren.

Til slutt er det folket som tar tak i saken. En Spleis-innsamling som ble opprettet for å hjelpe «Bamsegutt» hjem til Norge. Den tok kjapt av: Fra onsdag til lørdag ble det samlet inn 3,8 millioner kroner.

Folket lot seg røre av Tore Strømøys og NRKs sterke fortelling om stakkars lille «Bamsegutt». Av den perfekte historien til Strømøy. Nå kom det til å løse seg for «Bamsegutt». Endelig skulle lykken smile til ham.

NRK og Tore Strømøy utelot viktig informasjon i sin jakt på den perfekte historien om «Bamsegutt». (NRK)

Men så kom det store tilbakeslaget. I løpet av helga gikk «Bamsegutt» fra å være et menneske som fortjener vår sympati og hjelp til å bli omtalt som et slags monster.

Spleis-innsamlingen ble satt på pause lørdag. Søndag avpubliserte NRK serien fra nett. «Midlertidig», heter det, men noen tidshorisont får vi ikke.

Alt ble snudd på hodet, og det er bare NRKs ansvar og skyld.

Programskaper Strømøy legger ikke skjul på i serien at «Bamsegutt» flyttet til Filippinene fordi advokaten rådet ham til det da barnevernet mottok bekymringsmeldingen etter sønnens fødsel. Det kommer fram i serien at «Bamsegutt» har flere dårlige sider, blant annet et sinne som det kan være skremmende å bli utsatt for.

Det som ikke kommer fram, er at «Bamsegutt» ble dømt for utuktig omgang med barn på 1990-tallet. Det er lenge siden, og dommen er sonet. Det er likevel nesten absurd at dette er utelatt av serien.

Med tanke på sannferdigheten i historien. Og med tanke på ofrene for seksuelle overgrep som ligger 30 år tilbake i tid, som bare blir retusjert fra historien og ikke engang får være en parentes, men i stedet må gjenoppleve traumene.

Følelsen av at her skal vi som ser på manipuleres, blir sterk.

Den samme historien kan fortelles på mange ulike måter. Journalistikk er alltid bare én versjon av sannheten. Men denne versjonen skal være så sannferdig som mulig. Slik saken står nå, tyder mye på at NRK ikke har klart å etterleve dette aller viktigste kriteriet for journalistisk historiefortelling.

Det er ille for tilliten til statskanalen, som ble tatt med buksene nede på tilsvarende vis i den såkalte «romkvinnesaken». Da var det en voldtektsdom som ble utelatt fordi det ikke passet med narrativet.

Det var alvorlig da, og blir enda verre av at en lignende feil gjentas nå.

Verst er det likevel for stakkars «Bamsegutt» og familien hans. I tiden det tok før redaktørstyrte medier rakk å skrive seriøst om historien til «Bamsegutt», flommet de sosiale mediene over av rykter. Det ble og blir brukt store og stygge ord om ham.

Fallet må ha vært voldsomt tungt for mannen som endelig opplevde at verden så ham. En folkets mann ble til en folkefiende i løpet av noen timer.

NRK har fortsatt ikke republisert serien på nett. Men mandag ettermiddag besluttet Spleis at aksjonen kunne fortsette. «Det forventes at du setter deg godt inn i saken du ønsker å støtte», står det under spleisen nå.

Det betyr at «Bamsegutt» vil ha råd til å komme seg hjem til Norge. Om han tør og vil, etter at han nå er hengt ut som overgriper foran en hel nasjon.

Og alt dette skjedde fordi NRK ville fortelle den perfekte historien om den lille mannen som ikke har sjans mot makta og det offentlige dokumentasjonshelvetet.

Og endte med å begå atter en urett mot den lille mannen. Og mot ofrene hans.

