Giske har lenge vært bekymret: – Vi har for dårlig tillit hos folk

Trond Giske fulgte mandagens kommune- og fylkestingsvalg fra Royal Garden i Trondheim – sammen med partivenner i Nidaros Sosialdemokratiske Forum, landets største Ap-lag.

Han synes Aps tilbakegang og dårlige valgresultat er både vondt og veldig trist.

– Men det er ikke verst for oss som er politikere. Det verste er at vi ikke får ført en sosialdemokratisk politikk.

Han er bekymret for hva valget kan bety for samfunnet.

– Vi risikerer privatisering, større forskjeller og en kurs som ikke er bra for folk. Det er de som er mest avhengig av velferden og fellesskapet det er mest trist for. Det handler om folk.

Dårligste siden 1924

Giske trøster seg med at det er veldig spennende i Trondheim.

– Ingenting er avgjort verken i Trondheim eller Trøndelag fylke. Så vi ruster oss for en lang natt.

Han mener det er et svært alvorlig signal at Arbeiderpartiet for første gang på 100 år ikke er landets største parti.

– Og at vi gjør vårt dårligste valg siden 1924, legger han til.

Må få ny kurs

Men han er klar på en ting:

– Vi får ikke byttet ut velgerne. Det er vi som må få en ny kurs. Jeg vil berømme alle lokalpartiene som tross alt har løftet oss godt inn i 20-tallet, sier Giske.

Han viser til at Arbeiderpartiet stort sett har hatt nasjonale målinger under 20 prosent i ett år.

– Lokalvalget har gitt oss et bedre resultat. Med så dårlige nasjonale målinger er det vanskelig å få til et løft, mener han.

– Hva er feil?

– Vi har vært seks år under 30 prosent. Det er ikke en enkeltsak, eller habilitetssaker som er årsaken til dette. Vi har generelt en for dårlig tillit hos folk.

Ugjenkjennelig Ap

Giske har møtt mange som kommer på stand og sier at de ikke kjenner igjen arbeiderpartiet. Og at de har sagt at de av den grunn ikke lenger stemmer på Ap.

– Vi må vinne tilbake grasrota. Få en ny forankring hos folk, mener han.

– Arbeiderpartiet mister også ungdommen?

– Det er heller ikke noe positivt tegn. Men vi mister ikke bare ungdommen. Vi mister alle. Vi har en for lav oppslutning i alle aldersgrupper og alle landsdeler.

Men Trondheim og Trøndelag gir Trond Giske ikke opp.

