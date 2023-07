Hun er Moxnes’ mulige etterkommer

Mandag ble det klart at Bjørnar Moxnes går av som partileder for Rødt. Jo Moen Bredeveien, kommentator i Dagsavisen, har fulgt partiet tett de siste årene og spekulerer i hvem som kan ta over etter den populære lederen.

– Marie Sneve Martinussen er en kjempegod kandidat, sier han.

Bredeveien forteller at Moxnes’ avgang mest sannsynlig har vært en reell tankeprosess, og at belastningen av hendelsen på Gardermoen ble for stor for både han og partiet. Bredeveien tror likevel at det er en god mulighet for at etterkommeren blir den nåværende nestlederen.

– Det er hennes tur. Marie Sneve Martinussen er veldig flink, og godt likt internt. Hun har vært med hele veien og har gjort partiet til det det er.

Dagsavisen kommentator tror ikke Mímir Kristjánsson tar over som leder av Rødt. (Mari Wigdel)

Bredeveien syns det er artig å spekulere i hvem som kan ta over etter Moxnes, og nevner også Mímir Kristjánsson som mulig kanditat. Han tror fortsatt at valget faller på Martinussen.

– Jeg tror ikke det blir han, sier Bredeveien.

Det var i et lengre facebook-innlegg at Moxnes meldte sin avskjed etter 11 år som partiets leder.

– Det har vært en utrolig fin reise gjennom 11 år, og det vil jeg si mer om, men først til sommerens store sak: Jeg tok de solbrillene fra butikken på Gardermoen. Jeg gjorde en stor feil, og jeg gjorde det mye verre med måten jeg håndterte det videre. Det er jeg skikkelig lei meg for, og det vil jeg si unnskyld for, skriver han i innlegget.

---

* Født 19. desember 1981 i Oslo

* To barn fra et tidligere ekteskap

* Utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo

* Leder i Rød Ungdom 2004–2006

* Nestleder i Rødt 2010–2012

* Rødt-leder 2012–2023.

* Medlem av Oslo bystyre fra 2011 til 2019 og stortingsrepresentant for Oslo fra 2017.

* Ble i juni 2023 tatt for tyveri av et par solbriller på Oslo Lufthavn Gardermoen.

* Kunngjorde 24. juli 2023 at han går av som Rødt-leder.

---

