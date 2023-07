Mimir om Moxnes-exiten: – Rødt er ikke lenger et enmannsparti

Mandag formiddag skrev Bjørnar Moxnes på Facebook at han trekker seg som partileder for Rødt. Det skjer etter å ha blitt tatt for å stjele et par solbriller på Gardermoen i midten av juni.

– Det har vært en utrolig fin reise gjennom 11 år, og det vil jeg si mer om, men først til sommerens store sak: Jeg tok de solbrillene fra butikken på Gardermoen. Jeg gjorde en stor feil, og jeg gjorde det mye verre med måten jeg håndterte det videre. Det er jeg skikkelig lei meg for, og det vil jeg si unnskyld for, skriver Moxnes på Facebook.

Rødt-profil Mímir Kristjánsson er ikke bekymret for veien videre for Rødt.

– Jeg synes det er trist at Bjørnar måtte gå på denne måten. Det er hans egen feil. Bjørnar har gjort mye godt for partiet. Det er sørgelig at det skulle ende slik, sier Kristjánsson til RA.

– Var dette det eneste riktige, eller kunne Moxnes har fortsatt som partileder?

– Det var det eneste riktige for han i hvert fall. Kanskje det hadde vært mulig å komme tilbake, men har velger å trekke seg – et valg jeg skjønner godt. Det positive er at vi nå er ferdige med denne saken, svarer Kristjánsson.

Han er overbevist om at det er rom for et comeback for Moxnes.

– Jeg tror på at man kan tilgi folk for nesten hva som helst. Jeg er overbevist om at Bjørnar kan komme tilbake på et tidspunkt. Det handler om hva Bjørnar selv vil, og hva han orker, svarer Kristjánsson.

– Et stort tap for partiet?

– Ja, men Rødt er ikke lenger et enmannsparti. Jeg er faktisk ikke så bekymret. Rødt har flere markante profiler. Folk kan navnet på flere Rødt-politikere enn Bjørnar. Som partileder var han flink til å bygge partiet i bredden. Vi har nå fått en god leder i Marie Sneve Martinussen, sier Kristjánsson.

Han tror velgerne vil se et annerledes Rødt med Sneve Martinussen som partileder.

– Rødt vil være nesten like som før. Hun har vært nestleder lenge, og jobbet godt med Bjørnar. Rødt er et samstemt parti. Det er nok andre partier som hadde brutt ut i full fløykamp dersom tilsvarende skjedde i deres parti, men ikke i Rødt. Vi er samstemt. Det gjelder ledelsen, stortingsgruppen og partimedlemmer rundt i hele landet, sier Kristjánsson.

Selv er Kristjánsson klar på at han ikke er aktuell som leder for partiet.

– Jeg har aldri vært og er fremdeles ikke aktuell som leder. Jeg har gjort altfor mye dumt i livet til det, skrev Rødt-profilen på Facebook mandag.