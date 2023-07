Rødt Nordland om Moxnes sin avgang: - Ser ikke på det som en krise

Mandag ble det kjent at Bjørnar Moxnes går av som partileder i Rødt.

Det skjer etter at han ble tatt for å stjele et par solbriller på Gardermoen tidligere i år.

Fylkeslagsleder i Rødt Nordland, Thina Aarsund, sier det er trist at Moxnes fratrer rollen.

– Jeg tenker dette er noe Bjørnar må få lov til å kjenne på selv. Jeg setter pris på den han er, og det arbeidet han har gjort. Men så er det ikke sånn at vi ser på det som en krise, sier leder i Rødt Nordlands fylkeslag, Thina Aarsund.

Tillit til ny leder

Hun tror Moxnes går av for å ikke la hendelsen på Gardermoen gå ut over Rødts politikk og partiet for øvrig.

– Det setter vi pris på. Han har gjort mye, så det er trist han går av. Men jeg føler meg veldig trygg i Marie Sneve Martinussen sine hender. Hun er dyktig og erfaren, både politisk og med tanke på organisasjonen, sier hun, uten å ville peke på noen mulig etterfølger til ledervervet.

Hun sier hun ikke har tatt noen standpunkt i hva som er rett å gjøre i forbindelse med solbrilletyveriet, og skulle ønsket at Moxnes hadde lagt alle kortene på bordet med en gang.

– At han velger å trekke seg som parti- og parlamentarisk leder er både forståelig og rett nå, så den avgjørelsen respekterer jeg. Men vi ser heldigvis ikke noe tegn til at han forsvinner ut av politikken. Jeg håper og tror han fortsetter, og det er ikke noe tegn på annet, sier hun.

Aarsund sier fylkeslaget var irritert ei stund, men at Moxnes har vært en stor støtte til Rødt Nordland. (Privat)

Konflikt mellom nord og sør

Det siste året har det vært harde fronter mellom Rødt Nordland og Bjørnar Moxnes som Rødt-leder.

Høsten 2022 foreslo nominasjonskomiteen Per-Gunnar Skotåm på topp for Rødt Nordland. Det skapte oppstyr da det ble kjent at Skotåm var deleier og styreleder i selskapet Mot Dag AS, som eier nettstedet Steigan.no. Nettstedet er blitt kritisert for gjengivelse av russisk krigspropaganda og konspirasjonsteorier, noe Steigan selv har avvist. Rødt har erklært Steigan.no som et konspirasjonsnettsted. Moxnes sa tydelig ifra at fylkeslaget burde tenke seg om hvem de plasserte på topp.

Det endte med at Skotåm trakk seg fra nominasjonen, og pekte på innblandingen fra Moxnes som en av grunnene.

Rødt Nordlands nominasjonskomité så rødt, og sa i et internt notat, som Dagsavisen fikk tilgang til, at innblandingen fra sentralstyret kan ses på som undergraving av arbeidet til komiteen og fylkeslaget.

Aarsund sier det kan være langt mellom nord og sør i partiet til tider, noe nominasjonssaken viste, og at uenigheter kan finne sted innad i partiet.

– Nå ble det litt ekstra rundt Steigan-saken, og Bjørnar hadde sterke meninger om prosessen vår. Da var vi i Nordland litt irritert en stund. Men det er trist at det ble som dette, sier hun.

Fylkeslederen påpeker at Nordland hadde en av de største delegasjonene til landsmøtet i mai, hvor Moxnes ble gjenvalgt for to år.

– Det har vært diskusjoner, men Bjørnar har vært en kjempestøtte til Rødt Nordland også, sier hun.

