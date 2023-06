Vedum har ingen planer om å følge anbefalinger om kjøttkutt

– Folk er kloke nok til å ta sine egne valg. Vi skal ikke politisk bestemme hva folk skal spise, sier finansminister og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Tirsdag holdt Senterpartiet sin avsluttende pressekonferanse før sommeren der Vedum sammen med parlamentarisk leder Marit Arnstad oppsummerte det siste halve året i politikken.

Tidligere samme dag kom de nye nordiske kostholdsrådene, som blant annet anbefaler folk å:

Kutte forbruket av rødt kjøtt til maksimalt 350 gram i uka

Minimere inntaket av prosessert kjøtt, som pølser og hamburgere

Spise mer frukt, grønt, belgfrukter, poteter og fisk

Men de rådene har ikke Vedum noen planer om å følge.

– Jeg kommer nok til å ha et større kjøttinntak enn de rådene. Så får folk velge sjøl hva de vil spise, sier han.

– Elsker å grille

– Det er selvfølgelig bra med et variert kosthold, presiserer Vedum. Men han vil heller ikke anbefale nordmenn å følge rådene.

– Vettet er jevnt fordel i Norge. Det er kjempefint hvis folk er vegetarianere hvis de har lyst til det. Jeg er glad i kjøtt, jeg er glad i laks, og så får folk velge hva de vil spise sjøl. Vi trenger i hvert fall ikke noen moralsk pekefinger.

Senterpartiets sommerpressekonferanse Partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

På pressekonferansen ble Vedum også spurt om han var enig i landbruksminister Sandra Borchs utspill i Dagbladet om at middag uten kjøtt ikke er ordentlig middag.

– Jeg elsker å grille. Toppen av lykke i mitt liv er når jeg griller, kjenner lukta av sommer og åpner en liten øl. Bedre går det ikke an å ha det i livet. Jeg skal prøve å lære meg å bli flinkere til å grille laks og andre produkter. Jeg er glad i grøt, kjøtt, supper og det aller meste, svarte Vedum.

Egne norske råd

Heller ikke parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad vil anbefale nordmenn å følge de nye, nordiske kostholdsrådene.

Hun viste til at det i 2024 skal komme egne, norske kostholdsråd. Helsedirektoratet starter arbeid med å revidere de norske kostholdsrådene til høsten.

– Det er sikkert noen som har behov for å spise mindre kjøtt, noen har behov for å spise like mye kjøtt som i dag, og jeg kommer nok fortsatt til å ha kjøtt som en del av mitt kosthold. Men det er selvsagt viktig å spise variert, mye frukt og grønt, sier Arnstad.

