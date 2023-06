Droneangrep mot byer i Ukraina: Norske politikere vekket av flyalarmen i Lviv i natt

Det hørtes eksplosjoner i den ukrainske byen Lviv i morgentimene tirsdag. I hovedstaden Kyiv meldes det om droneangrep.

Russiske styrker har iverksatt et luftangrep mot Lviv vest i Ukraina i morgentimene, og både byen og den omkringliggende regionen rammes av eksplosjoner, ifølge ordfører Andriy Sadovyi.

– Russiske droner angriper målrettet objekter og kritisk infrastruktur. Angrepene rammer byer over hele Ukraina, også Lviv, forteller ordføreren til Dagsavisen.

– Hele tiden på vakt

Dagsavisen-journalist Tom Vestreng er på reportasjereise i Vest-Ukraina. Han var blant de som ble vekket av luftvernalarmen i byen grytidlig tirsdag.

Ordfører Andriy Sadoviy i den ukrainske byen Lviv, helt vest i landet, forteller Dagsavisens reporter om hvordan droneangrep skader byen og at de er raske med å reparere skadene. (Tom Vestreng)

– Ganske snart etter hørte vi drønn fra eksplosjoner. I sekstiden runget signal om at faren var over. Slikt forteller ordføreren i Lviv at folk i byen er vant til. Det er jo en ellers ganske rolig by, hvor livet går sin gang med skole og jobb og man ser barn på sparkesykkel i gatene, på huskestativ i parkene og utekafeene har gjester, forteller Vestreng, og fortsetter:

– Folk søker ikke alltid dekning i bomberom når alarmen går heller, fordi de er vant til dette. Byen er likevel kontinuerlig berørt av krigen, og ordføreren forteller at de hele tiden er på vakt, sier Dagsavisens reporter.

I hovedstaden Kyiv ble luftforsvarssystemene iverksatt mot et droneangrep, ifølge det ukrainske militæret. Droneangrepet skal være rettet både mot byen og regionen Kyiv.

I løpet av formiddagen er det meldt om omfattende angrep mot Kyiv og i tillegg droneangrep i flere byer, blant annet i Kherson.

Med norske hjelpesendinger

Dagsavisens journalist har sammen med en liten delegasjon stortingspolitikere fulgt norske hjelpesendinger til landet. Fem biler har kjørt cirka 200 mil for å levere blant annet medisinsk utstyr, strømaggregater og ATV-er. I Lviv har det norske reisefølget også møtt ulike myndighetspersoner fra Ukraina.

– Ordføreren i Lviv forteller at mye av bygg og infrastruktur som ble truffet for et år siden nå er bygget opp igjen, sier Vestreng, som gjorde et kort videointervju med ordføreren.

I videoen står Andriy Sadovyi ved en bygning som er ødelagt etter en eksplosjon, hvor blant annet vinduene er knust.

– Jeg tror vi har renovert denne bygningen innen 57 timer, sier han, og demonstrerer mot og kampvilje:

– Vi må demonstrere at vi ikke lar oss knekke. Ukrainske folk er modige og folk som besøker oss er modige. Takk for støtten! Dere må ha tro på at vi vinner. Jeg tror på seier. Vi må bygge seieren sammen. Aldri gi opp – det er bare seier som gjelder, oppfordrer han.

