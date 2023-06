MDG vil åpne et nytt bilfritt byrom hver uke fram til høsten

Oslo MDG åpnet sin valgkamp i gata Grønland torsdag kveld.

Gata var stengt for biltrafikk i fjor sommer. I stedet ble det gjort mer plass til sykkel, gange, uteservering og kulturaktiviteter. I år gjentar byrådet suksessen, gata skal være stengt for biltrafikk helt fram til høsten 2024.

Disse gatene stenger

På valgkampåpningen kom partileder og byutviklingsbyråd i Oslo, Arild Hermstad, og miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav, med et løfte:

Å åpne et nytt gratis grønt byrom i Oslo i snitt hver uke fram til valget til høsten.

Oslo MDG åpnet valgkampen på Grønland torsdag kveld. En del av denne gaten er bilfri nå. (Åsne Gullikstad)

En del av disse vil være bilfrie gater eller bilfrie deler av gater.

I tillegg til gata Grønland har MDG planer om å stenge blant annet disse gatene, eller deler av dem, for biltrafikk i løpet av de neste ukene fram mot sommeren:

Nissens gate ved Grünerløkka skole

Brenneriveien bak Blå

Torshovgata

Ankerbrua

Søndre gate på Grünerløkka

Hegdehaugsveien

Dr. Dedichens vei på Trosterud

Noen av gatene skal stenges for biltrafikk over tid, som Torshovgata, Ankerbrua og Søndre gate. De andre skal stenges i en kortere periode gjennom prosjektet «Levende gater», der beboerne i gata selv fyller gata med innhold i en måneds tid. Kommunen stiller da opp med utemøbler.

– På tide å ta byen tilbake

– Hver eneste uke framover skal vi åpne et nytt, grønt og bilfritt byrom, sa MDG-leder Arild Hermstad i sitt innlegg under partiets gatefest på Grønland.

– Vi skal omgjøre parkeringsplasser til lekeplasser og sikre utearealer som er trygge og gode for alle, sa Hermstad.

Til Dagsavisen påpeker Arild Hermstad og Sirin Stav at bilfrie byrom er bra for innbyggerne og at erfaringene har vært veldig bra.

– I en trang by trenger folk grønne byrom, men det er også bra for næringslivet som får økt omsetning, sier Sirin Stav til Dagsavisen, og viser til at den indiske restauranten Punjab Tandoori på Grønland har økt omsetningen med 30 prosent når det har vært bilfritt utenfor.

– Hva sier dere til dem som frykter nedsatt omsetning?

– Vi har fått overveldende positive tilbakemeldinger, det er nesten blitt et folkekrav at dette skal bli permanent. Vi har fått veldig lite tilbakemeldinger fra næringslivet om at dette ikke er positivt, sier Stav.

Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, (MGD). (Åsne Gullikstad)

Hermstad trekker fram at erfaringene tilsier at når det er vanskeligere å kjøre bil er det også flere av dem som ikke trenger å bruke bilen, som lar den stå.

– Fremdeles bærer byen preg av at fra 50-tallet og utover var det bilen som la premissene for byutviklingen. Det er på tide å ta byen tilbake til folk, sånn både barn og folk i alle aldre kan bruke byrommene. Vi har lite plass i sentrale bydeler. Det er mye mer verdt at man kan bruke disse arealene til å henge rundt, sier Hermstad til Dagsavisen.

