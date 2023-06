Raymond om Pride: – Den beste måten å slå tilbake er å møte opp og være der

– Vi kan ikke la dem som truer med vold og kommer med ekstreme kommentarer på Facebook styre samfunnet vårt, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen.

Torsdag ble det kjent at trusler mot Redd Barnas barnefestival for barn i Bergen har ført til at festivalen er avlyst. Oslo rommer Norges største Pride-festival, som også har store arrangementer for barn, under navnet Mini Pride.

– Den beste måten å slå tilbake er å møte opp og være der, sier Johansen.

Byrådslederen sier han reagerer veldig hardt på hets mot skeive.

– Det er trist. Og sjokkerende. Og selvfølgelig fullstendig uakseptabelt. Vi skal ikke la oss styre av det, legger han til.

Ikke bekymret for Oslo Pride

Tross avlysninga i Bergen mener Johansen det ikke er noen grunn til bekymring før Oslo-arrangementet.

– Det skal ikke være noen grunn til å være bekymra på tross av dette. Oslo er en åpen og liberal by. Og den store majoriteten vil alltid slå ring om sånne arrangementer. Alle skal føle seg trygge og frie, sier byrådslederen.

Han legger vekt på at Oslo er en by som slår ring om både folk som bor i byen og folk som besøker byen.

– Det er kjennetegnet ved Oslo. Veldig mange fra forskjellige steder kommer til Oslo nettopp i forbindelse med Pride. Det er jeg veldig stolt av, sier han.

Johansen sier han er klar på at det er politiets ansvar å trygge arrangementet.

– Jeg er helt sikker på at Oslo Pride kommer til å gå som normalt og kommer til å være en veldig sterk manifestasjon, sier han.

Skal ikke danse

I 2019 vekket Johansen stor oppmerksomhet da han danset seg gjennom Pride-toget sammen med partifelle Jonas Gahr Støre. Det blir det ikke noen reprise av i år.

– Haha, jeg ble vel tatt av øyeblikkets eufori. Jeg skal i Pride 1. juli. Men jeg lover at jeg ikke skal danse, sier han.

