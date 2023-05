Sprekk på 3 milliarder – truer med å skrinlegge hele prosjektet

Det framkommer av regjeringens reviderte statsbudsjett om ble offentlig torsdag formiddag.

Det ble tidligere i vår kjent at arbeidet med å bygge CO2-renseanlegg på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud ble satt på vent. Grunnen er er oppdatert kostnadsestimat som viser at prosjektet vil bli vesentlig dyrere enn først antatt.

Hvor stor kostnadssprekken er har så langt vært ukjent, men i revidert budsjett skriver regjeringen at det er

– Celsios estimater viser at dersom prosjektet hadde blitt videreført med dagens prosjektgrunnlag, ville forventede samlede investeringskostnader vært i overkant av 8 mrd. kroner, som er om lag 3 mrd. kroner høyere enn ved investeringsbeslutning, skriver regjeringen i revidert busjett.

De advarer nå om at hele prosjektet kan bli skrinlagt.

– Med mindre partene blir enige om å fortsette, eller den ene av partene tar på seg å finansiere ferdigstillingen alene, vil prosjektet bli skrinlagt og hver av partene tar sine kostnader. Olje- og energidepartementet har orientert selskapet om at det ikke kan forvente økte finansieringsbidrag fra staten, skriver regjeringen.

– Kostnadsøkningene og forsinkelsen skyldes ikke CO2-fangstteknologien. De økte kostnadene og forsinkelsen skyldes ifølge Celsio omlokalisering av utskipningsanlegget, eiendomskostnader, infrastruktur for tilgang til strøm og styrking av prosjektorganisasjonen. Celsio viser også til økte energi- og materialkostnader og valutaeffekter, skriver regjeringen.

Hafslund Oslo Celsio har tidligere opplyst om at de har satt prosjektet på pause nettopp for å gå gjennom prosjektet for å kutte kostnader.

