LO-topp om Bekkemellems utspill: – Patetisk

– Jeg synes det er patetisk det Bekkemellem gjør. Nå handler det om at vi har en bemanningskrise, og mer enn noen gang er det behov for å ta kontroll og styring over helsetjenesten. Det handler om å sørge for gode funksjoner og helsetjenester som er tilgjengelig for alle i hele landet. Det private markedet skal ikke styre befolkningens helsetilbud.

Det sier Sissel M. Skoghaug, første nestleder i LO, medlem av Sykehusutvalget, og sykepleier.

– Det at Sissel Skoghaug kaller meg patetisk, viser at hun fokuserer på person og ikke sak. Debatten om vår felles helsetjeneste, pasienter, ansatte og bedriftene fortjener bedre enn det. La oss heller jobbe sammen for å sikre best mulig helsetjenester i fremtiden og at flere velger å bli i sykepleieryrket, skriver Bekkemellem i en e-post til Dagsavisen.

Fikk sjokk

Under Arbeiderpartiets landsmøte sa statsminister Jonas Gahr Støre at han garanterte at ingen sykehjem i Arbeiderparti-styrte kommuner skal ut på anbud til kommersielle konserner så lenge det er de som sitter med makta.

Det fikk administrerende direktør i NHO Geneo, Karita Bekkemellem, til å reagere med sjokk og vantro. I et intervju med Dagsavisen fortalte hun at hun ikke kunne kjenne igjen sitt gamle parti, som hun satt 20 år på Stortinget for.

– I Stoltenberg 1-regjeringens tiltredelseserklæring var det poengtert at det offentlige i hovedsak skal levere velferdstjenestene våre, men at private og frivillige organisasjoner også har en rolle og spille. Det er helt i tråd med det NHO Geneo mener. At Støre nå vil stå fast ved gamle løsninger som ikke virker svekker tilliten til fellesskapsløsningene våre, svekker velferden og øker ulikhetene. Alle taper på dette. Folk ønsker valgfrihet, sier NHO-direktøren.

Det reagerer LO-nestleder Skoghaug sterkt på.

– Det er allerede mange gode langsiktige avtaler som sykehusene har inngått med private aktører i dag. Da virker de private som et supplement. Ved fri etablering av private klinikker helt og holdent på private sine premisser kan «supplement» dessverre bli «konkurrent» i konkurranse om helsepersonell.

Sissel M. Skoghaug, sykepleier og nestleder i LO. (Trond Isaksen)

[ Tidligere Ap-topp knallhardt ut mot Støre: – Kjenner ikke igjen mitt eget parti ]

– Alltid behov for privat samarbeid

Som leder i NHO Geneo, representerer Bekkemellem 1.500 bedrifter med over 20.000 årsverk. Blant annet mange årsverk som er organisert i LOs Fagforbundet.

– Jeg har siden jeg tiltrådte i politikken vært en forkjemper av den norske velferdsmiksen. Det var jeg da jeg var minister og det er jeg nå som leder av NHO Geneo, sier Bekkemellem.

Hun understreker at hun, akkurat som Skoghaug, ønsker en sterk, offentlig helsesektor i fremtiden.

– Det er dette som er grunnsteinen i velferdssamfunnet vårt, men det har alltid – og vil også være i fremtiden – behov for et samarbeid med private aktører. Utgangspunktet var statsministerens diktat til alle landets Ap-styrte kommuner om å ikke bruke private aktører i helse og omsorgstjenestene. Rekkevidden av dette er ganske omfattende, ettersom private aktører er en viktig samarbeidspartner for mange Ap-styrte kommuner, sier Bekkemellem.

[ Revidert nasjonalbudsjett: Politi og sykehus prioriteres ]

Stusser over kritikk fra NSF

Men for Skoghaug betyr tilstedeværelsen av de kommersielle aktørene at disse konkurrerer med det offentlige om samme helsepersonell.

– At det private helsevesenet er i vekst og dermed utfordrer vår felles offentlige helsevesen er jo helt åpenbart, mener jeg. Et eksempel er Aleris som bygger to nye private sykehus i Nord-Norge, ett i Tromsø og ett i Bodø. Samtidig som offentlige sykehus i landsdelen mangler opp mot 1200 ansatte. Det er ikke bra for Norge at private bedrifter som driver med helse går så bra at de kan bygge nye sykehus i en landsdel som har alvorlige utfordringer med bemanning i helsesektoren.

Også Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) har uttalt seg om saken.

Til NRK sa Sverresdatter Larsen følgende:

– Utfordringene med bemanning i helsesektoren kan og bør løses på andre måter enn å gi vetorett mot å etablere privat virksomhet.

Dette utsagnet stiller Karita Bekkemellem seg bak.

Skoghaug, derimot, mener det er total skivebom fra Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund (NSF), å være imot innstillingen fra Ap. Særlig når Sykehusutvalget, som inkluderer en tillitsvalgt fra NSF, enstemmig anbefalte å utrede en godkjenningsordning, sier hun.

Hun sier det viktigste er «å styrke vår felles offentlige helsevesen med tilstrekkelig bemanning og dyktige fagfolk», og kaller uttalelsen fra NSF-lederen for «helt utrolig».

– Sverresdatter Larsen ser tydeligvis ikke at flere tiltak sammen må til for å snu en negativ utvikling, og mener at bemanningsutfordringer kan og bør løses på andre måter. Hun opplever ikke at det private konkurrerer mot det offentlige.

[ Ny undersøkelse om forholdene i jordmortjenesten: – Det drives rovdrift ]

– Løser ikke problemet

Forbundsleder i NSF Lill Sverresdatter Larsen har blitt forelagt kritikken fra LO-nestleder Skoghaug.

Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

– Jeg er helt enig med Skoghaug i LO at flere tiltak må til for å snu dette. Men å forskyve helsepersonell fra den ene til den andre delen av helsetjenesten løser ikke problemet, mangelen av helsepersonell forblir den samme. Skoghaug refererer til Sykehusutvalget som foreslår utredning av godkjenningsordning. Men det Skoghaug ikke nevner er at utvalget er tydelig på at en godkjenningsordning reiser mange prinsipielle spørsmål, og at andre tiltak kan være mer effektive, skriver Sverresdatter Larsen i en e-post til Dagsavisen.

NSF-lederen er også krystallklar på at den offentlige helsetjenesten er bærebjelken i den norske helsetjenesten, og dermed skal styrkes. For at det skal fungere, må det effektive tiltak til.

– Tiltak som får noen av de som har forlatt yrket å ønske seg tilbake. Tiltak som får de som arbeider i helsetjenesten til å ville fortsette. Tiltak som får nye generasjoner til å ville utdanne seg til yrket. Det handler om ledelse og organisering, om hvordan sykepleiernes kompetanse kan brukes best mulig i samspill med alle de andre faggruppene. Det handler om ansvar, oppgaver, faglig utvikling, faglig støtte, lønn og arbeidsvilkår- ergo muligheten til å gjøre en god jobb uten at det går ut over egen helse, og bli betalt akseptabelt ut fra ansvar, risiko og belastning, avslutter hun.

[ Regjeringen foreslår 519 millioner mer i bostøtte ]