Sterke krefter i Ap krever grunnrenteskatt på havvind

– I prinsippet mener vi grunnrenteskatt er riktig. Tjener du penger på norske naturressurser skal du bidra med en andel til fellesskapet, sier Agnes Viljugrein, styremedlem i Oslo Ap, til Dagsavisen.

I fjor foreslo regjeringen å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. Grunnrenteskatt er en ekstraskatt på særlig lønnsomme næringer som bruker av våre felles naturressurser, som for eksempel olje- og gassnæringa betaler, og som regjeringen innfører på lakseoppdrett.

Havvindsatsingen ble derimot unntatt fra ekstraskatten, og olje- og energiminister Terje Aasland garanterte seinest forrige uke at regjeringen ikke ville innføre grunnrente på vindkraft til havs på de første havvindprosjektene. Grunnen er at regjeringen frykter at grunnrenteskatt på havvind vil sette en stopper for private investeringer i gigantutbyggingen.

Denne uka ble Norges første havvindområder lyst ut, og regjeringens mål er å tildele områder for å produsere 30.000 megawatt havvind innen 2040. Det tilsvarer om lag hele Norges kraftproduksjon i fjor.

Men at havvindparkene skal unntas grunnrenteskatt møter nå intern motbør i Arbeiderpartiet.

Skatt og hjemfall

I forkant av partiets landsmøte i mai har de store fylkeslagene Oslo og Vestland begge sendt inn forslag om at Ap vil innføre grunnrenteskatt på havvind.

Det må innføres grunnrenteskatt på havvind og strømkabler på sokkelen og havvindmøller må underlegges hjemfall til staten, foreslår Oslo Ap.

Det må innføres grunnrenteskatt på havvind og strømkabler på sokkelen og konsesjoner skal tilbakeføres til staten når de går ut, foreslår Vestland Ap.

Hjemfall betyr at rettighetene i kraftproduksjon tilfaller staten etter en viss periode.

– Prinsipielt mener vi at det bør være grunnrentebeskatning der man bruker av fellesskapets naturressurser. For oss vestlendinger ligger hvordan vi har forvaltet og beskattet vannkraften opp gjennom tiden som en mal for noe som er bra, sier Helge Robert Midtbø.

Han er nestleder i Vestland Ap. Agnes Viljugrein, styremedlem i Oslo Ap er enig.

– Samtidig må vi huske på at dette er en voksende næring, som fortsatt jobber med lønnsomhet. Vi må ha mer vindkraft framover, så vi må ha et pragmatisk forhold til dette. Men jeg mener at prinsippet om grunnrenteskatt står seg godt, sier hun.

Vil ikke skremme

I Aps energiutvalgs rapport, som skal behandles på landsmøtet, blir ikke grunnrenteskatt på havvind direkte adressert, men det inneholder en formulering som kan peke i retning av grunnrenteskatt i framtida.

– Aps energiutvalg vil at staten i en startfase tilbyr støtte som avlaster risiko og sikrer prosjektgjennomføring, men samtidig sikrer staten inntekter dersom prosjektene blir svært lønnsomme, heter det der.

Midtbø understreker at det totale skatte- og avgiftsopplegget for havvindnæringa ikke må være sånn at det dreper viljen til å gjøre investeringer og utvikle ny teknologi.

– Dette er en næring i startgropa. Vi vet at kostnadene kan være høyere i starten, men de vil sannsynligvis bli lavere etter hvert som vi får mer erfaring. Om vi ikke har med grunnrenteskatt helt fra starten bør det ligge en åpning for å innføre det når det blir økonomisk forsvarlig, sier han.

Viljugrein i Oslo Ap er ikke redd for at en forpliktelse til at havvindprosjektene vil bli underlagt grunnrenteskatt når de i framtida blir lønnsomme vil skremme vekk private investeringer.

– Nei, tvert imot, jeg tror det vil gi forutsigbarhet når næringen er klar over hvilke rammevilkår som ligger til grunn. Skal du tjene penger på norske naturressurser må du bidra til fellesskapet. Hvis du ser på diskusjonen om grunnrenteskatt for havbruk nå handler den mye om at folk er sure fordi de opplever at rammevilkårene har endret seg på kort tid. Hvis bransjen er klar over dette tidlig vil det bidra til forutsigbarhet, sier hun.

– Ikke aktuelt

I et skriftlig svar til Stortinget har finansminister Trygve Slagsvold Vedum tidligere sagt at regjeringen vil utrede grunnrenteskatt for havvind, men at usikkerhet rundt kostnader og kraftpriser gjør at det ikke er aktuelt for regjeringen å innføre grunnrenteskatt på havvind nå.

Olje- og energiminister Terje Aasland skriver i en SMS til Dagsavisen at han er glad for at mange i Arbeiderpartiet tar del i energidebatten fram mot landsmøtet.

– Energipolitikk er et svært viktig tema som står sentralt både for at vi skal lykkes med å løse klimautfordringene og skape nye arbeidsplasser, og selvfølgelig også for å igjen sørge for at vi har rikelig tilgang på ren og rimelig energi, sier han.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder pressekonferanse om havvind onsdag. (Heiko Junge/NTB)

Samtidig presiserer han at det ikke er aktuelt for regjeringen med grunnrente på havvind på de prosjektene som ligger på bordet nå.

– Regjeringen har i forbindelse med utbyggingen av Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord konkludert med at det ikke er aktuelt med grunnrentebeskatning. Vi er nå opptatt av at vi kommer i gang med havvindutbyggingen, sikrer teknologiutvikling og innovasjon og i går presenterte vi forutsigbare rammebetingelser for denne havvindsatsingen som vil gi enorme muligheter for norsk industri og norsk næringsliv, skriver statsråden.

