Giske: – Jeg er redd vi mister medlemmer på dette, og det taper Arbeiderpartiet på

Giske og Stenseng møttes i programmet Debatten på NRK torsdag kveld, hvor de var rykende uenige om én ting:

At medlemmer av et lokallag, med bostedsadresse i et annet fylke, skal telle som representanter for lokallaget i hjemkommunen når representasjonsandelen skal regnes ut.

Giske-ledede Nidaros Sosialdemokratisk Forum, et lokallag i Trondheim Ap, har vokst til landets største politiske lokallag. Enkelte vil mene at den foreslåtte vedtektsendringen fra Aps sentralstyre er et grep for å stoppe Trond Giske fra å få større makt.

Selv sa Giske under Debatten:

– Jeg skulle ønske at det i alle fall var en viss entusiasme over at 3.000 nye mennesker engasjerer seg i politikk, sier sin mening, føler at de blir hørt, støtter oppom partiet og blir medlem i et parti som ligger på 17 prosent på målingene.

– Jeg tror ikke vi får en eneste ekstra velger av det her, sa Giske i sin innledning.

På spørsmål fra programleder Fredrik Solvang om han tror det kan ha noe med ham selv å gjøre, svarte Giske:

– Det kan jo ha noe med at vi på noen punkter er litt uenige, men jeg håper jo at man aksepterer at det må være et meningsmangfold i et stort parti og at noen av oss faktisk tar det opp de gangene partiets program ikke blir fulgt.

Stenseng: – Vi er ett parti

Foreslåtte vedtektsendringer som først vil kunne trå i kraft på landsmøtet neste år, gjør at Trøndelag Ap vil få ni færre delegater enn nåværende medlemstall tilsier. De samme ni delegatene vil bli fordelt på andre fylkeslag, der de utenbys medlemmene i Nidaros hører til.

Årsaken er at medlemmer av lokallag, som har folkeregistrert adresse i en annen kommune, skal telles i hjemkommunen når representasjonen skal fordeles både i kommune- og fylkeslag.

Giske gjorde det klart at han aksepterer at Nidaros mister representasjon i Trøndelag. Han reagerer imidlertid sterkt på at de samme medlemmene automatisk skal telle i hjemkommunen.

– Du må jo se at det er et dilemma?, spurte Giske Aps partisekretær, som svarte:

– Hvis du er medlem i Ap, er du medlem i et lokallag. Hvis du bor i Trondheim, men er medlem i Oslo arbeidersamfunn, så velger du å være aktiv der, men likevel har du bosted i Trøndelag. Og det du sier, da, er jo at du skal miste representasjon lokalt. Enten må du telle der du er folkeregistrert, ellers må du telle der du er medlem. Og jeg mener at alle medlemmer skal telle. Hvis vi skal ta vare på et medlemsdemokrati, der vi sørger for at vi har lokal aktivitet, at du kan melde deg inn lokalt og ha innflytelse inn til landsmøtet – ja, så bør du telle, svarte Stenseng.

På spørsmål fra Solvang, avviste Stenseng at Arbeiderpartiet straffer Nidaros-medlemmene som har annen bostedskommune.

– Det er slettes ingen straff. Jeg deler den entusiasmen med Trond over nye medlemmer, og over at Nidaros har klart å få så mange nye medlemmer og skape nytt engasjement. Så jeg heier på og ønsker hjertelig velkommen til dem alle. Jeg mener at alle medlemmer skal telle likt i Arbeiderpartiet, og at medlemskap skal ha både like rettigheter og lik representasjon. Formålet er å bygge sterke lokallag, som former politikken de skal ha nasjonalt på landsmøtet, svarte Stenseng, og kom med det som muligens var et forsøk på en forsonende tone:

– Vi er ett parti og Nidaros er et lokallag i Ap. Jeg er opptatt av at lokallag ikke skal miste makt og innflytelse på grunn av medlemmer som bor andre steder i landet.

Advarte mot medlemsflukt

Giske betegnet modellen som urimelig.

– Når fylkets delegasjoner til landsmøtet regnes ut, så er det basert på medlemstallet. Og med det medlemstallet vi har, så får Trøndelag ni delegater ekstra. Det er ikke all verden, det er jo 300 delegater til sammen. Jeg skjønner at det kan virke logisk fra toppen når du ser ned, men hvordan virker det for et medlem som bor et sted hvor man har valgt ikke å melde seg inn, men går til Nidaros og vil være med hos oss?

– Jeg er redd for at vi mister medlemmer, Kjersti. Og det taper Arbeiderpartiet på, sa Giske, og la til at han håper det blir flere Ap-medlemmer overalt.

Stenseng forsvarte forslaget til vedtektsendring nok en gang:

– Det gir noen rettigheter og plikter å melde seg inn i et politisk parti. Du kan også stille til liste kun der du er folkeregistrert, så det er jo ingen tilfeldig modell at du også teller der du er folkeregistrert, poengterte hun.

Nestleder Amund Hellesø i Trøndelag Ap innrømmet at det er en fristende tanke at Trøndelag skal få flere delegater, men stilte seg likevel bak forslaget fra sentralstyret:

– Jeg synes det er et riktig prinsipp at representasjonen din skal tilfalle hjemfylket ditt selv om du står fritt til å melde deg inn i et annet lokallag og være aktiv der. For alt demokrati tar utgangspunkt i lokaldemokratiet, argumenterte Hellesø.

Politisk redaktør: – Mange som føler seg truet

Nidaros Sosialdemokratisk Forum (NSF) er blitt kjent blant annet som et slags protestlag av Giske-tilhengere med Ap-tilhørighet.

– Vi sier fra når partiet ikke følger partiprogrammet og de sosialdemokratiske verdiene som vi har felles, mener Giske.

Politisk redaktør i nettavisa Nidaros, Snorre Valen, mener at forslaget som vil gi Trond Giske-ledede Nidaros, et lokallag i Trondheim Ap, mindre innflytelse, åpenbart har noe med lokallagets vekst å gjøre. (Jil Yngland/NPK)

Snorre Valen, politisk redaktør i nettavisa Nidaros, mener oppfatningen av NSF er feilslått.

– Grunnen til at Trond Giske og Nidaros Sosialdemokratisk Forum har en betydelig makt, er jo at det er veldig mange medlemmer i bunnen, poengterte Valen, og fortsatte:

– Alle lar seg paralysere sånn av Trond Giske, det er den egenskapen han har. Jeg tror både Arbeiderpartiet, mediene og Trond Giske selv lar seg paralysere av Trond Giske. For eksempel når lederen av valgkomiteen i Trondheim Ap rykker ut og er ganske kritisk til Giske i dag. Når Giske ikke får støtte av noen, selv ikke av trøndere i sentralstyret i diskusjonen om vedtektene, så forteller det oss at den makta vi alle er så opptatt av å snakke om at Trond Giske har hele tiden – den har sine begrensninger, sa Valen.

Spurt av Fredrik Solvang om det er riktig å koble vedtektsendringene til Giske, svarte Valen:

– Ja og nei, fordi utfallet selvfølgelig er påvirket av den uproporsjonalt store makta Nidaros har fått. Men det er også viktig å huske at dette utvalget ble satt ned, så vidt jeg kan huske, før Giske ble leder i Nidaros. Så er det klart at når et lokallag i Trondheim Ap plutselig har veldig mange flere medlemmer utenfor Trondheim enn i Trondheim, så er det helt åpenbart at det blir omstridt i Ap. Selvfølgelig er det mange som føler seg truet av det, sa Valen.

