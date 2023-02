Kai Eide i debatt om Ukraina-kampfly: – Det er klokt å tenke seg om

Melby og Eide stilte begge til debatt i Dagsnytt18-studioet hos NRK torsdag, sammen med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt.

Der tok Venstre-lederen til orde for at regjeringen bør spikre en plan for hvor aktiv rolle Norge skal ha i Ukraina-spørsmål. Som nå – når ukrainerne ber om jagerfly fra Nato-land.

Selv er hun ikke fremmed for at Norge skal være en del av et lag som donerer jagerfly.

– Jeg har i alle fall ingen prinsipielle innvendinger mot at Nato-land, eller land vi samarbeider med, donerer jagerfly. President Zelenskyj er veldig tydelig på at de har behov for dette. Det handler om å stå imot det som ser ut til å bli en veldig sterk offensiv fra Russland, sa Melby til Dagsnytt18.

Få land har åpnet opp

Venstre-lederen pekte på at Norge så langt har bidratt med mange former for våpendonasjoner.

– Vi har vært aktive i samarbeid med andre allierte land for å muliggjøre donasjoner på ting vi kanskje ikke donerer selv, men som vi bør stå sammen om, sa Melby.

Venstre-leder Guri Melby.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt påpeker overfor Dagsnytt18 at kampfly-spørsmålet ikke har noe enkelt svar.

– Jo mer avanserte våpensystemer, jo mer komplekse blir også diskusjonene og prosessene med å få dette på plass eventuelt. Og så er det alltids en frykt for at dette kan tolkes eskalerende fra russisk side, sa Friis.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjentok sin bønn om kampfly i forbindelse med flere Europa-besøk denne uka. Så langt har USA og europeiske land unngått å sende kampfly til Ukraina, og mange EU-land er skeptiske.

Polen, Nederland, Frankrike og Storbritannia har til nå vist åpenhet for å vurdere kampfly.

Sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt er klar på at å bidra med kampfly vil hjelpe ukrainerne.

– Hvis Ukraina kan få et overtak i lufta, vil det ha en voldsom effekt, sier Bukkvoll torsdag i et Dagsavisen-intervju, hvor han forklarer nærmere hvordan kampflyene kan bidra til å endre krigens premisser.

Eide: – Det må vi ha med i beregningen

Først og fremst etterlyser Venstre-leder Guri Melby overfor Dagsnytt18 at regjeringen tar en aktiv holdning til Norges rolle, og ikke bare venter på hva andre land sier.

– Én vurdering er hvor aktiv Norge skal være for at kampfly skal realiseres. Ingen vil sende jagerfly alene, det er derfor viktig med en felles innsats. Norge har økonomiske muskler til å bidra. Hvordan skal vi bruke dem? Jeg mener Norge bør ta en aktiv rolle, for det at Ukraina skal vinne kampen mot Putin er veldig viktig for dem, men også den viktigste investeringen vi kan legge i vår egen sikkerhet, argumenterte Melby, som ikke vil forskuttere en konklusjon på om Norge skal sende kampfly eller ikke.

Tidligere toppdiplomat og Nato-ambassadør, Kai Eide mener Norge har vært ganske raskt ute i en del sammenhenger knyttet til krigen i Ukraina. Han synes ikke Norge bør ha noe hast med å ta standpunkt alene.

– La oss tenke oss om før vi treffer beslutninger. Det synes jeg er klokt, og det er sunne instinkter for et lite land, sa Eide til Dagsnytt18 og poengterte:

– Jeg tror krigen er kommet til et punkt hvor Putin kan føle seg så presset, at enda flere alvorlige, irrasjonelle handlinger kan komme til å inntreffe. Det må vi ha med i beregningen.

