Vil ha mer åpen og realistisk Russland-debatt

– Jeg mener at russiske reaksjoner veldig ofte avfeies med at de tar sikte på å splitte Vesten eller er ment for egen russisk opinion. Begge deler er sannsynligvis riktig, men så kommer en tredje del som er viktig, sier tidligere diplomat og Nato-ambassadør Kai Eide til Dagsavisen.

Den tredje delen er rett og slett å sette seg inn i hvordan Russland tenker.

– I flere tiår har vi hatt for vane å forsøke å sette oss inn russisk tankesett. Ikke for å akseptere det; å forstå betyr ikke å akseptere. Det er viktig. I den situasjonen vi er i nå mener jeg at vi samtidig må kunne være moralsk forarget over måten Russland farer fram på og ta avstand fra deres politikk, samtidig som vi forsøker å analysere hva de kan komme til å gjøre som neste skritt, sier Eide.

Torsdag gjestet han Dagsnytt18 på NRK. Der gikk han blant annet ut mot diskusjonen som har gått i Norge om russiske uttalelser den siste tida. Det tas for lettvint på det som sies, mener han.

Hardt ut

Denne uka har Russland nok en gang gått hardt ut mot vestlige land, etter at Tyskland og USA onsdag bestemte seg for å sende stridsvogner til Ukraina.

– Europeiske land og USA gir stadig uttalelser om at det å sende ulike typer våpen, inkludert stridsvogner, på ingen måte betyr at de er innblandet i fiendtligheter. Dette er vi sterkt uenige i, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, ifølge NTB.

– I Russland oppfattes dette som en direkte innblanding i konflikten, noe vi ser at øker i omfang, fortsatte Peskov.

Også flere andre land fulgte etter USA og Tyskland med egne kunngjøringer om stridsvogner, deriblant Norge. Debatten i Norge har gått om våpenhjelpen, og eksperter Dagsavisen har snakket med har gått inn på hva som kan ligge bak de russiske reaksjonene.

Etter langvarig press og debatt både internt og blant allierte, ble det onsdag klart at Tyskland vil sende Leopard 2-stridsvogner til Ukraina. De vil også tillate andre land å gjøre det, sa en talsmann for regjeringen. Tyskland har lenge sagt nei til å sende disse stridsvognene til Ukraina, og kansler Olaf Scholz har blant annet har begrunnet motstanden med at de ikke ønsker å eskalere krigen. Særlig atomeskalering har vært nevnt.

– Underkommuniseres

Kai Eide trekker fredag fram at de russiske reaksjonene blant annet henger sammen med den geopolitiske situasjonen de oppfatter å være i. Det dreier seg både om utviklingen i Østersjøen, og eventuelle tap av flåtebaser i Svartehavet.

– Da går det ikke an å avfeie det såpass lett.

Han mener at analysene ikke går dypt nok hvis de russiske reaksjonene avfeies som noe som bare er ment for å splitte Vesten eller tekkes egen opinion.

– Jeg mener enhver politisk handling må ha det som en del av bakteppet. Så må vi treffe våre beslutninger. Det er klart at vi misliker sterkt måten Russland opptrer på, og har god grunn til det, men det forhindrer ikke at vi må forsøke å gjøre analysen dypere.

På spørsmål om Eide tror at Norge, allierte og militæreksperter ikke har gått dypere i analysene sine, svarer han at han ikke kan gå inn i hjernene deres.

– Men i alle fall underkommuniseres det. Jeg sier det ikke for å skremme folk, men fordi det er en viktig del av en debatt. Jeg er opptatt av en åpen og realistisk debatt. Jeg mener vi på samme tid må kunne støtte Ukraina og føle sinne over det Russland gjør, og samtidig ha en nøktern debatt om strategiske perspektiv.

Eide sier at det er ingen tvil om at det har blitt vanskeligere å prøve å se og forklare situasjonen slik Russland ser det. Han opplever at folk som er mer opptatt av bredden i perspektivet, er under kraftig press.

Mangler kompetanse

Eide har over tid vært bekymret for at norske eksperter slik han ser det ikke lenger er like opptatt av å sette seg inn i det russiske tankesettet.

Når man kommer i en situasjon som nå, mener han at det derfor blir lettere å bruke mer moraliserende argumenter overfor meningsmotstanderen. Som at man ikke forstår lidelsene eller hva ukrainere går gjennom.

– Det synes jeg er bekymringsfullt. Vi må våge å ha en omfattende debatt, som også inkluderer ting som er vanskelig og foruroligende. Jeg sier ikke at det alltid skal styre våre beslutninger, men jeg tror det er viktig at vi bedre kommunisere bredere tenkning til opinionen, sier Eide, som forteller at han stadig kontaktes av folk han ikke kjenner, som sier de savner den delen av debatten.

– Hva frykter du kan bli resultatet?

– Det er klart at det kan lede til feilvurderinger. Det kan man aldri eliminere, men vi må kunne være forberedt på at det er flere parter her som treffer sine beslutninger i vidt forskjellige perspektiver. Det er mitt anliggende.

