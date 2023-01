Ukrainas innenriksminister blant de døde i helikopterstyrt i Kyiv

Også flere andre høytstående tjenestepersoner i innenriksdepartementet omkom, melder Ukrainas nasjonale politisjef Igor Klymenko. Monastyrskyjs viseinnenriksminister Jevhenij Jenin og statssekretær Yurij Lubkovytsj er blant dem.

Ni av de omkomne var om bord helikopteret, som ifølge Klymenko tilhørte nødetatene, nærmere bestemt den statlige redningstjenesten. I tillegg mistet flere personer som befant seg på bakken, livet.

Det pågår en redningsaksjon på stedet, melder Kyiv-guvernør Oleksij Kuleba på Telegram , som også sier at foreløpige opplysninger tilsier at 18 personer omkom.

I tillegg er et 20-tall skadde sendt til sykehus.

Helikopteret var på vei til fronten da det styrtet. Det opplyser det ukrainske presidentkontoret.

Ukrainas innenriksminister Denys Monastyrskyj omkom i en helikopterstyrt utenfor Kyiv onsdag. (Efrem Lukatsky/AP)

Nærheten av barnehage

Vrakrestene fra helikopteret ligger utenfor en brennende bygning, skriver BBC. Helikopteret styrtet i nærheten av en barnehage onsdag morgen, og styrten skal ha ført til en eksplosjon.

Tre barn er blant de omkomne, og 15 barn er sendt til sykehus. Flere ansatte og barn i lokalet ble evakuert.

Det er ikke kjent hva som forårsaket helikopterstyrten. Russland har ikke kommentert hendelsen, og ukrainske myndigheter har ikke sagt noe om russiske angrep i området da helikopteret styrtet.

Minnes kollegaene

Monastyrskyj ble 42 år gammel, og etterlater seg to barn. Han ble utnevnt til jobben som innenriksminister av president Volodymyr Zelenskyj i 2021.

Rådgiver i innenriksdepartementet, Anton Gerasjenko, minnes sine kollegaer på Twitter.

– Mine venner Denys Monastyrskyj, Jevhenij Jenin og Yurij Lubkovytsj, og alle som var om bord helikopteret var patrioter som jobbet for å gjøre Ukraina sterkere. Vi vil minnes dere for alltid, skriver han.

Brovary, der styrten skjedde, har i overkant av 100.000 innbyggere og ligger rundt 20 kilometer nordøst for hovedstaden Kyiv. Tidlig under den russiske invasjonen kjempet russiske og ukrainske styrker om kontrollen over Brovary, og russiske styrker trakk seg derfra i april i fjor.

Helikopterstyrten onsdag skjer bare dager etter at 45 personer, inkludert seks barn, ble drept da et russisk angrep rammet en boligblokk i den østlige byen Dnipro i Ukraina.

