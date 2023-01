Avviser at Ap har droppet «Nå er det vanlige folks tur»

– Det var aldri et slagord for Arbeiderpartiet, svarte statsminister Jonas Gahr Støre på spørsmål fra Aftenposten på om de ikke lenger skal bruke slagordet i partiet.

– Mine favorittslagord er «Skape og dele» og «Alle skal med». Det er det som fanger vår politiske visjon, sa han videre.

Det har fått politiske motstandere til å reagere. Høyres Mathilde Tybring-Gjedde sier i Politisk Kvarter på NRK at Arbeiderpartiet åpenbart er blitt enige om å ikke endre politikken, men retorikken.

– Velgerne er ikke dumme

– Det for så vidt en helt ærlig sak, men jeg synes Åsmund Aukrust og Jonas Gahr Støre kan være ærlige med velgerne om det, og ikke late som at «vanlige folks tur» ikke har vært et slagord, og at det egentlig ikke er det som fanger Støres visjon for Norge som han sa i Aftenposten, sier hun.

– Det er bare alle vi andre som har misforstått og det er jo ikke riktig. Velgerne er ikke dumme, de har fått med seg hva som har blitt sagt, sier hun.

Stortingspolitiker Åsmund Aukrust (Ap) mener Høyre misforstår Støre med vilje, og avviser at de har endret retorikk.

– Jonas Gahr Støre har hele tiden sagt at «vanlige folks tur» har vært vårt budskap gjennom valgkampen. Det han sa var at det ikke er vedtatt som et slagord på Arbeiderpartiets landsmøte, sier Aukrust i Politisk kvarter.

– Vårt viktigste budskap

Han sier at han erkjenner at Støres svar var veldig teknisk, og at det ikke er av stor betydning om slagordet var vedtatt som slagord eller ikke. På spørsmål fra programleder Bjørn Myklebust i Politisk Kvarter, om hvorfor Støre valgte å svare så teknisk på dette spørsmålet, svarer han:

– Jonas Gahr Støre får sikkert et tusen spørsmål om dagen, og av og til svarer man kanskje teknisk, men det viktigste er at det var vårt budskap til velgerne. Det var det vi gikk til valg på. Etter åtte år med Høyre-regjering så mente vi at det var behov for en ny kurs for Norge med vanlige folks interesser i sentrum. Det var vårt løfte til velgerne, sier Aukrust.

Aktiv næringspolitikk

Aukrust avviser at partiet skal vekk fra budskapet fordi det nå går så dårlig med vanlige folks økonomi.

– Vi gikk til valg på at vanlige folks interesser skulle få oppmerksomhet. Det var der vi skulle legge tyngden vår. Det er det vi gjør, men det er veldig mange kriser som har slått Norge samtidig. Det er krig i Europa, vi har den største inflasjonen på mange tiår, vi har den største energikrisa siden 70-tallet, og vi har fått et stort hull i budsjettet som måtte ryddes opp i, sier han og legger til:

– Det er klart at veldig mange mennesker har følt på kroppen at de har fått mindre penger i lommeboken sin hver dag. For dem er det en mager trøst å si at det hadde vært enda verre om ikke vi styrte, men det er det som er sannheten. Vi gjør det vi kan for å sikre orden i økonomien, som igjen skal sikre orden i hver og ens personlige økonomi.

Samtidig sier han at ingenting er viktigere for Arbeiderpartiet enn å skape arbeid til alle.

– Og da trenger vi en aktiv næringspolitikk, sier han i Politisk Kvarter.

