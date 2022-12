Une Bastholm sykemeldt

– Det viste seg at det kunne bli for mye av det gode, også for meg. Og det viser seg at det tar tid å komme seg igjen etterpå. Nå er jeg inntil videre sykmeldt fra jobben som folkevalgt på Stortinget, og er lite tilgjengelig noen uker.

Det skriver Une Bastholm på sin Facebookside.

Bastholm sitter på Stortinget for Akershus, og var fram til i sommer partileder MDG. Da valgte hun å trekke seg av hensyn til familien og barna. Arild Hermstad ble i forrige uke valgt som ny partileder i MDG.

[ Hermstad valgt til MDG-leder med syltynn margin ]

– Jeg har det stort sett godt. Jeg leker og danser med barna, nyter fin musikk og kan smile lenge for meg selv av den fremmede som kom på å skrive «Stå på!» i en seig oppoverbakke ved ett av Oslos mest hektiske veikryss. Jeg kan mye, men jeg kan ikke jobbe. Hodet og kroppen trenger en pause fra nettopp det, skriver Bastholm.

Kristoffer Robin Haug vikarierer for Bastholm på Stortinget i hennes fravær. Haug tapte kampvotering om ledervervet i MDG med én stemme mot Arild Hermstad.

[ – Vi har under 4 prosent av befolkningen med oss i dag. Det er ikke nok hvis vi skal endre verden ]

[ MDG og Venstre går inn for legalisering av cannabis i Oslo ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen