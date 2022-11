MDG går inn for legalisering av cannabis i Oslo

Saken blir oppdatert

Oslo MDGs programkomité har ferdigstilt sitt andreutkast til osloprogram, der de går inn for lokal legalisering av cannabis i Oslo. Dermed går de lenger enn i programmet for 2019.

I avsnittet som omhandler cannabis, heter det blant annet at «Krigen mot narkotika har ført til dårlige resultater i form av maktmisbruk, grov stigmatisering og mangel på kriminalitetsbekjempelse. I Oslo er blant annet cannabis-salg en av hovedinntektskildene for kriminelle gjenger. Derfor støtter vi at Oslo går foran i å innføre en rusreform. Vi ønsker også at Oslo får gjennomføre et prøveprosjekt med strengt regulert omsetning av cannabis. Vi vil bruke kommunens rolle som høringsinstans til å jobbe for en statlig rusreform. Oslo kommune bør tilby oppsøkende og stasjonære tilbud om rusmiddeltesting, for å forebygge over- og feildosering av rusmidler.»

Gruppeleder i Oslo MDG, Eivind Trædal, sier at partiet mener legaliseringen ikke vil by på store utfordringer å gjennomføre.

– Det er interessant å se opp mot 100-årsjubileet for vinmonopolet. Strengt regulert lovlig omsetting av farlige rusmidler er jo noe vi har erfaring med her til lands, kommenterer han til Dagsavisen.

Ja til pol-pot

