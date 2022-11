– Vi har under 4 prosent av befolkningen med oss i dag. Det er ikke nok hvis vi skal endre verden

Lørdag formiddag samles Miljøpartiet de grønne (MDG) seg til et ekstraordinært landsmøte. Eneste punkt på programmet er valg av ny partileder etter at Une Bastholm ga seg i sommer av hensyn til familien.

Fungerende partileder Arild Hermstad er enstemmig innstilt som ny partileder, og Lan Marie Berg er enstemmig innstilt som ny nestleder dersom Hermstad rykker opp.

Men en mann har tatt opp kampen med Hermstad. Kristoffer Robin Haug stiller som benkekandidat og det blir kampvotering om hvem som blir partiets neste leder. Haug mener partiet trenger en ny retning og en ny leder for å bli et bredt, grønt folkeparti.

Ny retning

– Du tapte en kampvotering mot nettopp Arild Hermstad om å bli nestleder i MDG i mai. Hva får deg til å tro at du kan slå han i en votering om å bli partileder nå?

– Det var en ganske annen situasjon. Valgkomitéens begrunnelse den gang var at han og Une var et team som hadde ledet partiet siden 2018. Jeg ble spurt av noen i Oslo om jeg ville stille meg til rådighet som nestleder, og at jeg fikk 40 prosent av stemmene var en stor positiv overraskelse. Nå er det et spørsmål om en ny ledelse og en ny retning fra partiet, og jeg har blitt oppringt av engasjerte folk fra store deler av landet. Det er en helt annen bevegelse på grasrota i partiet denne gangen. Det handler nok om at mange ønsker en ny retning for partiet.

– Hvorfor vil du bli leder i MDG?

– Jeg tror at det norske folk ønsker seg et parti som kan ta ansvar for helheten i politikken, samtidig som vi har det mer langsiktige perspektivet om å ta vare på fremtidens livsgrunnlag og naturen. Et bredt, grønt folkeparti tror jeg vi har alle muligheter til å bli, men da må vi gjennom en endringsprosess.

– Det høres ut som noe Arild Hermstad kunne sagt?

– Jeg tror mange i partiet opplever dette ledervalget som et genuint retningsvalg. Vi må faktisk klare å endre oss hvis vi skal bli et parti mange flere i den norske befolkningen vil stemme på.

Rød eller blå

– Avisa Klassekampen har plassert deg et sted «mellom SV og Rødt» i sosiale spørsmål, men MDG ønsker å være et blokkuavhengig parti. Er MDG egentlig røde eller blå?

– Vi er grønne. Verken røde eller blå. Jeg mener vi bør gjøre samme kunststykket som De grønne har gjort i Tyskland, og vise at det finnes et alternativ til både høyresidens og venstresidens tankegang. Vi må bli så gode på næringspolitikk at høyrevelgerne tenker det er like bra som høyresidepolitikk, og så gode på sosialpolitikk at venstresidevelgerne tenker det er like bra som venstresidepolitikk.

– Valgkomitéen har enstemmig pekt på Arild Hermstad som ny leder og Lan Marie Berg som ny nestleder når Hermstad rykker opp. I de fleste andre partier er en enstemmig nominasjonskomité noe man føyer seg etter?

– Jeg syntes demokratiet fungerer best når folk faktisk kan stemme på det de vil ha. Jeg ville ikke stilt til valg hvis jeg ikke trodde at jeg har noe å tilby partiet som partileder.

– Hva er din politiske hjertesak?

– Jeg mener at mange av problemene i verden i dag, inkludert natur og klimakrisa og den sosiale uroen vi ser egentlig er konsekvenser av en empatikrise, at vi har mistet tilhørigheten og felleskapet med hverandre og naturen vi er avhengige av. Da må vi møte hverandre som medmennesker på en helt annen måte enn i dag, og jobbe sammen for å løse de store utfordringene vi står ovenfor.

4 prosent

– For de fleste er du kanskje mest kjent som mannen som tok MDG ut av det rødgrønne fylkesrådet i Viken på E18-saken. Er du en fyr som gjerne tar en konflikt?

– Jeg søker brede, langsiktige samarbeidsløsninger. Men jeg fraviker ikke prinsippene jeg har gått til valg på hvis det er nødvendig, selv om det skulle koste meg jobben, makt og posisjon.

– Du snakker om å ha folket med dere, men det er mye konflikt rundt MDG?

– Vi har under 4 prosent av befolkningen med oss i dag. Det er ikke nok hvis vi skal endre verden. Når du snakker med folk er det mange som ønsker seg akkurat det samfunnet vi ønsker oss, å ta vare livsgrunnlaget vårt og tenke på framtidas generasjoner. Men de trenger et parti som kan se dem i deres hverdag, ta ansvar for helheten og komme med løsninger som fungerer for folk der de er.

