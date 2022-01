Vedum om Aps Viken-vingling: – Det må de svare på sjøl

Helt siden før det nye storfylket Viken ble en realitet har Senterpartiet brent for å splitte det opp igjen i gamle Østfold, Buskerud og Akershus. Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet (og SV og MDG) inngikk et samarbeid om å styre Viken i 2019 sto det allerede på første side i den felles politiske plattformen at fylkesrådet ville legge fram en sak om å oppløse Viken dersom det ble en ny regjering i 2021.

Arbeiderpartiet har vært på lag med Senterpartiet i spørsmålet om å splitte opp Viken, og i Hurdalsplattformen står det tydelig at regjeringen vil innvilge en søknad om å igjen oppløse Viken.

Men i forrige uke vedtok styret i Akershus Ap enstemmig at de likevel ikke ønsker en oppsplitting av Viken. Selv om de understreker at de var imot opprettelsen av Viken i utgangspunktet går styret nå likevel imot en oppsplitting.

– En fylkesdeling vil være tidkrevende og kostbart, både av økonomiske og menneskelige ressurser. Det vil kunne påvirke tjenestene og samfunnsutviklingen i vårt fylke, heter det i vedtaket.

I styret sitter blant annet kunnskapsminister Tonje Brenna og utenriksminister Anniken Huitfeldt. Akershus Ap er det største laget i Viken Ap, men har ikke flertall i Viken Ap. Saken er dermed ennå ikke avgjort. Hvorvidt Viken Ap støtter oppsplittingen eller ikke vil bli avgjort på representantskapsmøtet 5. februar. Selv om Akershus går imot en oppsplitting har blant andre fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og Østfold Ap vært tydelige på at de ønsker en oppsplitting.

– Felles syn

Dersom Viken Ap velger å ikke stemme for å sende en søknad til Stortinget om oppsplitting vil forslaget ikke få flertall, og Viken vil bestå. Det har skapt tumulter mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik har uttalt til NRK at et slikt utfall vil skade regjeringssamarbeidet.

Mandag kveld deltok finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i et informasjonsmøte om oppløsningen av Viken arrangert av Senterpartiet i Viken. Der fikk han mange spørsmål om hva han syntes om og ville gjøre med at sterke krefter i Arbeiderpartiet nå jobber for å beholde storfylket slik det er.

– Det må de svare på sjøl. Jeg kan ikke gå inn i det annet enn at vi har et veldig felles syn mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet hvordan vi skal støtte opp under fylkene, og sørge for at man får trygghet rundt tjenestene nært der folk bor, sa Vedum under nettmøtet.

Han la til:

– Jeg har særdeles tett kontakt med Aps leder, og vi er veldig opptatt av det samme, at vi sammen skal klare å styrke lokaldemokratiet og skape trygghet rundt tjenestene. Vi har stemt sammen om dette fire ganger i Stortinget. At det kan være indre uenigheter i ulike partier er ikke noe nytt. Regjeringsplattformen er trygg på hva vi skal gjøre når vi får gjennomført dette i Stortinget, sa Vedum.

Han viste til at Ap og Sp har vært samstemte i spørsmålet om fylkesreformen, der Østfold, Buskerud og Akershus ble slått sammen mot sin vilje.

– Når både Ap og Sp har løftet dette i så mange runder i Stortinget, i forliket fra 2019 og i Hurdalsplattformen, så føler vi som regjering en forpliktelse til at en sånn type oppdeling skal lykkes, sa Vedum.

410 millioner

Under møtet gjentok han at regjeringen ville stille opp å ta regningen for prisen det vil koste å splitte opp Viken. Administrasjonen i fylkeskommunen har anslått at det vil koste mellom 330 og 410 millioner å splitte opp fylket igjen. Det kom også fram at planen er at lokalvalget i 2023 skal avholdes for Østfold, Buskerud og Akershus separat, og at de nye gamle fylkene skal være en realitet 1.1.2024.

Vikens fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, deltok også på møtet.

– Senterpartiet hadde aldri tatt posisjon i Viken ved mindre noe så grunnleggende var på plass. Det ble det, og vi har tillit til at våre samarbeidspartnere legger det til grunn. Begge partier var enige om at hvis det ble et regjeringsskifte i 2021 skulle man starte oppdelingsprosessen, sa Skinnes.

Viken fylkesting skal ta endelig stilling til om de ønsker å splittes opp den 23.-24. februar. Viken Ap holder sitt representantskapsmøte 5. februar. Det er i realiteten da Vikens framtid avgjøres.

