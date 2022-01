Sjeføkonom: – Dette er kanskje ikke den beste stillingen for Stoltenberg

Hvem: Kjersti Haugland

Hva: Sjeføkonom i DNB Markets

Hvorfor: Tror Jens Stoltenberg kommer til å bli Norges nye sentralbanksjef

Hei! Flere mener at Jens Stoltenberg bør trekke søknaden sin til stillingen som sentralbanksjef for Norges Bank. Er du enig?

– Jeg synes ikke det er upassende at han søker. Når han først har blitt oppfordret til det, er det naturlig at han legger inn en søknad. Han er åpenbart interessert i jobben. Det som overrasker meg er at Finansdepartementet har oppfordret ham til å søke i utgangspunktet, for jeg hadde trodd at hans politisk tunge bakgrunn gjør det problematisk og uheldig å bli Norges nye sentralbanksjef. Jeg er overrasket over at Finansdepartementet ikke deler den oppfatningen med meg.

I et intervju med E24 sa du at du tror Jens Stoltenberg får jobben. Hvorfor tror du det?

– Fordi jeg synes det vil være oppsiktsvekkende hvis Finansdepartementet ber ham om å søke, for så å ende med en konklusjon om at hans politiske bakgrunn faktisk er et problem. Man ber ikke en person med den bakgrunnen han har om å søke hvis de ikke mener han egner seg for jobben, for han er jo ikke en åpenbar kandidat. Det er mindre åpenbart å ringe Nato-sjefen enn å be den nåværende visesentralbanksjefen om å søke.

Så når han først har blitt oppfordret til å søke, så tror du stillingen er hans?

– Ja, det tror jeg. Og la meg understreke: Jens Stoltenberg er en utrolig dyktig person med mange sterke egenskaper, det er det ingen tvil om. Selv om ingen tviler på at han har de beste intensjoner, er det noen åpenbare spørsmål som melder seg.

Kan vi ha en sentralbanksjef som er tidligere statsminister og har en tydelig politisk bakgrunn?

– Det er jo ikke to streker under et slikt svar. Men i nyere tid har det blitt lagt stadig mer vekt på at sentralbanker må være uavhengige fra politiske institusjoner, nettopp fordi de kan komme til å måtte ta beslutninger som er upopulære. Det blir stadig stilt spørsmål rundt om det politiske presset vil kunne ha påvirkning på en slik stilling. Vi har sett forsøk på politisk press. Den amerikanske sentralbanksjefen ble forsøkt presset av Trump til å kutte renta for noen år siden, og i Tyrkia avsatte Erdoğan (landets president red.anm.) nylig sentralbanksjefen fordi han syntes at rentene ble satt for høyt. Uten at jeg tror vi får slike tilstander i Norge, er det et eksempel på hvorfor det er viktig at en sentralbanksjef er ansett som uavhengig. Det må aldri hersker noe tvil om, verken blant innenlands- eller utenlandsaktører, at sentralbanksjefen og hans eller hennes komité, setter renten på faglig grunnlag og ikke ut ifra politiske hensyn. En sentralbank skal være forutsigbar og kjedelig og klar for å gjøre upopulære avgjørelser dersom det er nødvendig.

Ida Wolden Bache, nåværende visesentralbanksjef, har også søkt på stillingen. Hva gjør at du tror det er mindre sannsynlig at hun får den, enn Stoltenberg?

– Det er rett og slett fordi han har blitt bedt om å søke. Ida Wolden Bache har åpenbart en målrettet, oppdatert og imponerende utdannelse og bakgrunn. Hun har mer spisskompetanse og har jobba i ledelsen og sittet i hovedstyret en stund, så hun er veldig sterkt kvalifisert.

Er det på tide med en kvinnelig sentralbanksjef?

– Ja, det er det for så vidt. Men det at Ida Wolden Bache er en kvinne er et moment som ikke passer så godt i debatten. Dette står mellom to gode kandidater, hvorav Bache åpenbart er den beste kandidaten på papiret. Det er veldig positivt at hun også er kvinne, for det er på tide med en kvinnelig sentralbanksjef, men Stoltenberg bør ikke trekke seg for at en kvinne skal få jobben, det er misforstått argumentasjon. Det skal være en tøff og ærlig kamp mellom de beste kandidatene, og i den kampen mener jeg Bache står sterkt.

Hvorfor tror du at så mange engasjerer seg i diskusjonen om hvem som bør få jobben?

– Det har jeg også lurt litt på. Jeg trodde dette var en litt mer nerdete diskusjon, men dette vekker oppmerksomhet blant folk flest. Jeg tror nok det er fordi flere reagerer på at en tidligere statsminister nå kan bli sentralbanksjef i Norge, mange synes nok at det er rart. Men jeg har lagt merke til at mange også vil ha Stoltenberg tilbake til Norge. Jeg vil også gjerne ha han i norsk samfunnsliv, for han er en drivende dyktig person som Norge kan være stolt av og forhåpentligvis få nytte av i fremtiden, men dette er kanskje ikke den beste stillingen for ham.

Ok, vi tar noen faste spørsmål også. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg må være ærlig å si Alkymisten av Paulo Coelho. Den gjorde veldig stort inntrykk på meg da jeg leste den, og dyttet meg mot å ta modigere valg.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er så lite av det for tiden at det er skammelig. Men i disse tider er det nærmeste jeg kommer å skeie ut og bestille indisk takeaway og drikke en god dose med rødvin.

Hvem var din barndomshelt?

– Heltedyrkingen startet nok først i tenårene, og da var Izzy Stradlin, Guns n’ Roses’ første gitarist, helten over alle helter.

Hvem vil du helst sitte fast i heisen med?

– Jens Stoltenberg! Hvorfor ikke, så kan vi diskutere det vi har snakket om i dette intervjuet.

