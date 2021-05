Danmark vil utvise 500 syrere. – La dem komme hit, sier Rødt

– Man kan ikke sende mennesker tilbake til det de flykta fra! Det er usolidarisk, sier Seher Aydar til Dagsavisen.

Hun er 1. vara for Rødt til Stortinget.

– Vi i Rødt vil særlig utfordre regjeringspartiene Venstre og KrF, som flere ganger har sagt at de er opptatt av en mer human og solidarisk asylpolitikk. Nå har de sjansen til å vise det i praksis. Ta imot disse syrerne her i Norge! sier Aydar.

Til Damaskus

Som eneste land i Europa, har Danmark besluttet at flyktninger fra Damaskus-området i Syria, skal sendes tilbake til hovedstaden Damaskus.

De 500 syrerne dette gjelder, har i dag oppholdstillatelse i Danmark, som danskene nå trekker tilbake.

Danmark har imidlertid ingen returavtale med Assad-regimet i Syria, så hvordan returen skal skje i praksis, er noe uklart. Forslaget hittil er å plassere de 500 menneskene på et slags ventesenter.

– I et år der det nesten ikke har kommet flyktninger til Norge, gir det ekstra mening å ta imot flyktninger som har levd i et av nabolandene våre, i et samfunn som er nokså likt vårt, i stedet for å risikere at de sendes tilbake til krig, konflikt og usikkerhet, sier Seher Aydar.

Seher Aydar fra partiet Rødt på Stortingets talerstol. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Ikke trygt

De danske utlendingsmyndighetenes beslutning om å returnere syrere med papirer på at de opprinnelig kommer fra Damaskus-området, bygger på to rapporter som ble utarbeidet i 2019 og 2020. De konkluderer med at Damaskus-området er trygt.

– Syria er ikke trygt. Det er ingen tvil om at det er et ustabilt land, og at president Assad er kjent for å angripe sin egen sivilbefolkning. Danmark er det eneste landet som er villig til å sende mennesker tilbake dit. Jeg forstår ikke at de tør å sende mennesker tilbake til et regime der de er utsatt for konflikt eller overgrep fra staten, sier Seher Aydar.

Syrias president Bashar al-Assad på en valgplakat med teksten «Vi fortsetter med dere» nær Arnous-torget i Damascus den 10 mai 2021, i forkant av presidentvalget i landet. (LOUAI BESHARA/AFP)

– Misvisende rapport

Også i Danmark har flere tatt til motmæle mot rapportene. For et par uker siden sa til og med flere av dem som var med i utvalgene som skrev rapportene, at innholdet er «mangelfullt og misvisende».

– Vi mener at Danmarks politikk om syriske flyktninger ikke avspeiler de virkelige forholdene, sier åtte navngitte medlemmer i en felles uttalelse, ifølge den danske avisa Berlingske Tidende, BT, sitert av NTB.

De åtte presenterer seg som analytikere, researchere og eksperter på syriske forhold. De fordømmer på det sterkeste den danske regjeringens beslutning om å avvise midlertidig beskyttelse for syriske flyktninger fra Damaskus.

– Alvorlig fare

Sara Kayyali, som er Syria-forsker i Human Rights Watch, er en av de åtte som står fram med kritikk.

– Jeg gjorde det helt klart at Syria ikke er et sikkert sted å vende tilbake til. Det er alvorlig fare for forfølgelse og for at de returnerte kan forsvinne, bli holdt i forvaring eller torturert, sier hun til dansk TV2, sitert av NTB.

Folk samles i København den 21. april i år for å demonstrere mot Danmarks innstramming i innvandringspolitikken generelt, og mot beslutningen om å sende syrere som har oppholdstillatelse i Danmark tilbake til Damascus-området i Syra, spesielt. (David Keyton/AP)

Kjent for tortur

Siden ingen land har sendt tilbake flyktninger fra Syria, vet ingen nøyaktig hvordan Assad-regimet vil ta imot dem som eventuelt blir returnert.

– Det fins ingen eksempler, så alt er veldig usikkert. Men det fins talløse rapporter om hvordan Assad-regimet torturerer syriske borgere, så det er ingen grunn til å anta at de vil skåne noen. Danmark har heller ingen returavtale med Assad-regimet. Vi risikerer at disse menneskene går en svært usikker framtid i møte. Som regjeringspartier bør Venstre og KrF ta ansvar nå, sier Seher Aydar.

