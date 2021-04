MDG ber Støre se til Danmark for oljesvar

– Norge skal være best på klima. En sosialdemokratisk regjering i Danmark har tatt til orde for oljeutfasing. Støre bør se til sitt store forbilde i Danmark, Mette Frederiksen, ikke frykte Trygve Slagsvold Vedum, sier Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

I tillegg til oppfordringen om å se til Danmark, trekker Berg fram andre land som har tatt nye grep den siste tida:

– Det vi trenger nå er en framtid å glede oss til. Se til Frankrike som forbyr mange flyruter innenriks fordi de systematisk har bygget ut et godt togtilbud. I USA har snart 80 år gamle Joe Biden varslet at han ønsker et forbud mot oljeleting i Arktis, har midlertidig stanset leting etter olje og gass på føderalt land, og investerer tungt i klimaløsninger. Dette burde være den høyere himmelen også for et nytt politisk prosjekt i Norge. At vi rigger samfunnet vårt så vi kan ta valg i hverdagen med god samvittighet.

USAs president Joe Biden har signalisert flere grep innen klimapolitikken den siste tida. (POOL/AFP)

Miljøbyråden benytter også anledningen til å advare Jonas Gahr Støre mot, ved et eventuelt regjeringsskifte i september, å føre den samme klimapolitikken som den rødgrønne regjeringen gjorde.

– Tiden vi lever i roper etter visjonære politikere med et fremtidsrettet politisk prosjekt, men jeg frykter at vi kan ende opp etter valget med en grå reprise av den gamle rødgrønne alliansen, sier Berg.

Partileder Une Bastholm kom med en lignende advarsel i sin landsmøtetale i slutten av mars. Som Bastholm sa da, sier Berg nå at hun mener at da Ap, Sp og SV satt i regjering sist, leverte de elendig klimapolitikk. I likhet med partilederen trekker Berg fram åpningen av Barentshavet sørøst for oljeleting i 2013 som et eksempel på det.

Enige om mye

Det er mange gode grunner til å la seg inspirere av Mette Frederiksen, mener Espen Barth Eide, Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson. Eide sier Ap har en svært god dialog med sitt danske søsterparti om klima, men i oljepolitikken har de en litt annen tilnærming.

– I Danmark har oljealderen lenge vært på hell, og nye næringer har for lengst blitt langt mer dominerende. I Norge er petroleumsnæringen fortsatt viktig. Arbeiderpartiet vil ha en rettferdig klimapolitikk for hele landet. Utvikle, ikke avvikle står sentralt i dette. For det er nettopp med utgangspunkt i eksisterende næringer vi skal bygge opp våre nye, grønne industrieventyr som hydrogen, havvind, utslippsfri skipsfart og karbonfangst og lagring, skriver Eide i en e-post til Dagsavisen.

På spørsmål om de frykter Vedum, svarer Eide at når det gjelder Senterpartiet er de ofte enige om langt mer enn det som det noen ganger kan virke som.

– Når det er sagt, så håper vi at Senterpartiet kan la seg inspirere av Arbeiderpartiet når det gjelder klimaregnskap. For karbonbudsjettet må gå opp, på samme måte som penge-budsjettet. Det er ingen vei utenom, hvis vi både skal nå våre klimamål og sørge for høy verdiskaping det neste tiåret. I en tid der klima- og natur setter rammen for økonomien, må veksten bli grønn for å vare. Da er det ikke lengre nok å si hva man er mot, man må si hva man er for også, skriver Eide.

Equionorhøring i stortinget Oslo 20201103. Espen Barth Eide (AP) under energi- og miljøkomiteens høring om Equinors virksomhet i USA og statens eieroppfølging. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB (Ole Berg-Rusten/NTB)

Stortingspolitikeren mener også at den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg, som han selv var en del av, satte en rekke viktige klimaspørsmål på dagsordenen som var «høyst relevante for sin tid». Men nå er det en ny tid, fortsetter han. På Arbeiderpartiets pågående landsmøte denne uka diskuterer de forslag til nytt partiprogram, og Eide omtaler det som det mest radikale klimaprogrammet partiet noen gang har lagt fram.

– Men det er samtidig tydeligere enn på lenge på industri, verdiskapning, rettferdighet og fordeling. Nettopp fordi de spørsmålene henger så nært sammen, skriver han.

Klart flertall på måling

Bergs oppfordringer til Støre kommer samme dag som Ap-lederen åpnet partiets landsmøte. Det kunne han gjøre med Arbeiderpartiet som største parti på Opinions ferske aprilmåling for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB.

Høyre er nest størst, fulgt av Senterpartiet på tredje. Det er fortsatt et stort rødgrønt flertall, fem måneder før stortingsvalget. Støres foretrukne samarbeid med Ap, SV og Sp ville aleine fått 94 mandater. Det trengs 85 for flertall.

Samtidig er både Rødt og MDG over sperregrensa på målingen, og ville til sammen hanket inn 17 mandater (sju til Rødt og ti til MDG). Det er avgjørende å løfte MDG over sperregrensa for å sikre at et grønt parti får innflytelse på norsk klimapolitikk, sier MDGs Lan Marie Berg.

Nettopp klima var en av hovedsakene på åpningsdagen på Arbeiderpartiets landsmøte. Der ble noen av hovedsakene fra forslaget til nytt partiprogram lagt fram. I forslaget skriver partiet blant annet at «Klima og natur skal være fundament og ramme for alle områdene der vi utvikler politikk».

Klima på planen

Eide forklarer at deres mål er 55 prosent utslippskutt i hele økonomien, og økning av eksporten utenfor olje og gass med 50 prosent innen 2030.

– For Arbeiderpartiet er det et viktig prinsipp at forurenser skal betale, derfor vil vi ha en forutsigbar økning i CO₂-prisen. Samtidig ser vi at avgifter alene kan ramme skjevt, og vi foreslår derfor en lang rekke tiltak som vil gjøre det lettere for vanlige folk og utsatte næringer å gå over til klimavennlige løsninger, fortsetter han.

Han trekker fram at det er viktig for dem at klimapolitikken henger sammen med næringspolitikken. Ap er overbevist om at det går an å sørge for en omstilling der utslipp kuttes, jobber skapes og forskjellene reduseres – samtidig, fortsetter Eide.

– Da må mer av klimapolitikken skape arbeidsplasser, samtidig som mer av næringspolitikken gir utslippskutt. Dette er intet mindre sosialdemokratiets fremste oppgave de neste årene.

