Aps jakt på vanlige folk

«Nå er det vanlige folks tur» er Ap-slagordet for høstens valg. Ved tidligere valgkamper har strategene i partiet vært veldig opptatt av de såkalte lillavelgerne, de som befinner seg i grenselandet mellom Ap og Høyre. Nå er det mer «vanlige folk» som er i kikkerten. «Alle skal med» har vært Arbeiderpartiets fremste slagord siden 2007, men nå skal altså kikkertsiktet justeres litt.

– De vi trenger å mobilisere er de som sitter på gjerdet, står til venstre eller i sentrum. I årets valgkamp vil vi ikke se den midten-diskusjonen om lillavelgere som vi har sett tidligere, sier Arbeiderpartiets valgkampsjef, Kristine Kallset, til Dagens Næringsliv. Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør det klart at partiet vil sikte seg inn på dem som har kommet i andre rekke etter åtte år med Erna Solberg som statsminister.

Å konkurrere med Sp er et tveegget sverd. —

Ap-strategene har plukket ut fem eksempler på hva som er «vanlige folk». Grovt sett dreier det seg om kvinner med lav eller kort høyere utdannelse med lønn under 500.000 kroner og middelaldrende menn i distriktene. Støre kommer til å fokusere på at forskjellene i det norske samfunnet har økt under dagens regjering. Det er et budskap som bør kunne treffe godt, for ferske målinger viser at velgere flest i dag er mest opptatt av nettopp dette temaet. For fire år siden ble det knapt nevnt.

Støre og Kallset forteller at valget handler om å ta velgere tilbake fra Senterpartiet og mobilisere tidligere velgere som har satt seg på gjerdet. Den ferske meningsmålingen som Opinion har utført for Dagsavisen, FriFagbevegelse og ANB viser at Ap har klart nettopp det siste. Partiet har hentet tilbake fem prosentpoeng av «egne» tvilere den siste måneden. Nå er Ap igjen større enn Høyre, for første gang siden juni i fjor.

Men å konkurrere med Senterpartiet er et tveegget sverd. Ap blir jo ventelig avhengig av et rimelig stort Sp for å danne det rødgrønne flertallet som partiet satser på. Støre & co ønsker seg en regjering av Ap, Sp og SV. Det bør være innen rekkevidde dersom ikke Sp sprekker i oppløpet. Poenget er nemlig at det har vært Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som de siste årene har kapret borgerlige velgere fra den andre siden av den politiske midtstreken. Sp har truffet en tidsånd hos den turkise gruppen som før gikk under betegnelsen lillavelgere.

Ap står i en politisk spagat. Partiet bør ikke glemme lillavelgerne, men det synes fornuftig å konsentrere seg om det rødgrønne budskapet. Nå gjelder det i første rekke å mobilisere usikre velgere blant vanlige folk.