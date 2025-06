Over 50 skal være drept mens de ventet på nødhjelp i Gaza: – En massakre

Opplysningene fra departementet siteres av nyhetsbyråene Reuters og AP. Hendelsen skjedde tirsdag ved en hovedvei i byen Khan Younis.

Angivelig var det israelske stridsvogner som skjøt granater mot desperate palestinere som ventet på lastebiler med mat.

Sivilforsvaret i Gaza sier palestinerne først ble beskutt med droner før stridsvognene åpnet ild. Minst 51 ble drept og 200 såret, ifølge helsedepartementets tall. Tilstanden til minst 20 av de sårede skal være kritisk.

Nasser-sykehuset i Khan Younis er overveldet av alle de sårede og drepte. Foto: Hatem Khaled/Reuters

Militæret i Israel sier til nyhetsbyrået AFP at de undersøker opplysningene.

Annonse

Sykehuset overfylt

Nyhetsbyrået AP har snakket med øyenvitner som sier det var et israelsk luftangrep på en bolig i nærheten før menneskemengden ble beskutt.

– Det var en massakre, sier Yousef Nofal, som så mennesker ligge blødende på bakken.

Nofal hevder israelske soldater fortsatte å skyte mot palestinere som forsøkte å flykte fra stedet.

Annonse

Nasser-sykehuset i Khan Younis er overveldet av alle de sårede og drepte. Samaher Meqdad var en av dem som møtte opp på sykehuset for å lete etter familiemedlemmer som var i folkemengden som ble beskutt.

– Hvorfor skjøt de mot de unge menneskene? Hvorfor? Er vi ikke mennesker, spør hun.

Stadig meldinger om drepte

De siste ukene er det nesten daglig kommet meldinger om at palestinere er drept av israelske soldater i nærheten av stasjoner for utdeling av mat og nødhjelp.

Annonse

I noen av tilfellene har det israelske militæret (IDF) hevdet å ha åpnet ild mot personer som nærmet seg soldater på en mistenkelig måte.

Mandag skal minst 34 mennesker har blitt drept i en slik hendelse i nærheten av et senter for matutdeling sør på Gazastripen. Nyhetsbyrået Reuters snakket med et øyenvitne som kalte matutdelingen en «felle», mens nyhetsbyrået AP snakket med kilder som sa at israelske styrker åpnet ild for å kontrollere menneskemengder.