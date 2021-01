Hvem: Johannes Roaldsen Fürst (28)

Hva: Manusforfatter og skuespiller.

Hvorfor: Aktuell med ny sesong av «Hvite gutter» på Discovery +, i rollen som «Leo».

Hei Johannes! Hvordan er det å lage en serie under en pandemi?

– Det preger jo selvfølgelig alt. Også er vi jo ikke fremmed for å skrive inn festscener i manus, så det har vært en utfordring.

Har smittevern ført til noen rare løsninger?

– De som skulle spille inn sexscener måtte dusje hvert femtende minutt! Også er det ikke lov å være ansikt til ansikt, så det var vanskelig å skape intime og fine scener. Det blir jo litt rart med par som aldri kysser hverandre.

Karakteren din «Leo» er litt av en type. Hvor har du henta inspirasjonen din, når du skulle finne ut av hvem han var?

– Jeg kjenner ikke så mange rikmannssønner, så jeg har heller måttet lete i mine egne følelser. Hva skjer når en fyr er forlatt av moren sin og neglisjert av faren sin? Når han først finner kjærlighet da, hvor desperat blir han?

Johannes spiller rikmansønnen Leo i «Hvite Gutter». Skjermdump: Dplay

Hvor mye av serien er basert på ting som faktisk har skjedd?

– Vi som lager serien er jo vokst opp på vestkanten. Så selv om den ikke er selvbiografisk, så har vi levd i det miljøet og observert det. Vi vet hva de gutta som ligner mest på karakterene våre mener, som at det er nedtur å bli sykepleier. Vi ville kødde med det. Ofte sitter vi på kontoret og tenker; hva hadde vært den største ydmykelsen for de gutta der?

Har du fått noen sinte meldinger fra gutter du gikk på skole med, da?

– Nei, egentlig ikke. Enten har de selvironi, eller så skjønner de ikke at det er dem vi kødder med. De tenker bare «det der er ikke meg, altså». Men vi tar jo de folka på alvor, det er kulturen vi prøver å drite ut, ikke folka.

Hva er det beste minnet fra innspilling denne sesongen?

– Det gøyeste for meg var at jeg fikk kjøre firehjuling, og min indre gutte-gutt kom fram. Jeg var litt sånn «jeg må øve litt jeg dere, for at scenen skal bli bra». Men jeg ville bare kjøre rundt og kose meg. Det er en god oppsummering av serien, egentlig. Vi prøver å finne en voksen grunn til å gjøre noe gøy.

Hva tror du det er som har gjort at serien har truffet så godt?

– Mange prøver å finne oppskriften på det. Men jeg tror det handler aller mest om at vi elsker å lage serien, har det skikkelig gøy og jobber knallhardt.

Jeg ler jo mest, men jeg får litt vondt av dere også, på en måte?

– Det hadde jo ikke vært noe gøy hvis man ikke dro dem litt gjennom dritten. Humoren skal jo ikke bare skrape på overflaten, men også være litt mørk og eksistensialistisk. Man liker å se at folk er idioter, men at det er en grunn til at de er det. «Jeg ville vært dust i den situasjonen, jeg og», vil vi at folk skal tenke. Mennesker er søte idioter som prøver så godt de kan.

Er det hvite gutter som ser på «Hvite gutter», tror du?

– Min empiri er at vi favner bredt. Jeg tror det er forskjellige grunner til at folk ser på serien. Jeg føler nesten at det er flere fra østkanten som kommer bort. Og tallene sier at det er «fifty-fifty» gutter og jenter som ser på.

Hva sier de på østkanten, da?

– Mange sier de kjenner seg igjen i guttastemningen. Også digger de at vi driter ut vestkanten.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Kanskje det at jeg er så distré. Jeg ender fort opp med å leve i min egen verden. Jeg kan sette meg ned og betale regninger, og plutselig er jeg langt inne i Google. Jeg har lasta ned et program som stenger alle andre nettsider enn jobbe-ting, så den må jeg bruke. Så spør den sånn: «shouldn’t you be working?». Og da er jeg sånn, «yes, yes i should».

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Nå er jeg frustrert over at Vesten bare tar alle vaksinene som finnes. At det blir et politisk kappløp om dem. Følelsene tar litt overhånd hos mange. Så glemmer man hvor sykt bra vi har det, og hvor mange som trenger vaksinen mer enn oss.

Er det noe du angrer på?

– Det egentlige spørsmålet her er hva jeg er villig til å gå ut i media med! Men det er vel de gangene jeg har vært så mye i eget hode at jeg ikke har fått med meg at jeg har såret folk.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Vel, jeg skulle likt å vite hvordan Mike Pence har det nå.