Etter et par dager på TV fjernet TVNorge serien fra 2011 på grunn av reaksjoner fra publikum på komiker Espen Eckbos mørkhudede rollefigur «Ernst-Øyvind». Påstanden er at Eckbo gjør en såkalt «black face», som opprinnelig var en nedlatende, rasistisk måte å spille svarte mennesker på.

Sjangeren var vanlig til langt inn på 1900-tallet. Tradisjonen er stygg.

Vi tror ikke Eckbos intensjoner var rasistiske. På ingen måte. Gruppa han parodierer er jo egentlig slappe sørlendinger. Eckbo er en av våre mest folkekjære komikere og er så vidt vi kan se ikke politisk. Han ønsker ikke å provosere med sin kunst, men dyrker gode menneskelige observasjoner og bygger sine treffende stereotypier på disse.

Han står for en varm humor.

Vi er likevel nå på tampen av et år der Black lives matter-bevegelsen og et verdensomspennende oppgjør med rasismen i alle dens former har dominert nyhetsbildet. Vi vil derfor støtte TVNorges vurdering av saken. Kanalen hadde mange hensyn å balansere. Men å markedsføre aktivt og sende en serie som av mange oppleves provoserende og rasistisk, er særlig unødvendig denne høsten.

Ikke å ytre seg, ikke å sende en TV-serie, er også ytringsfrihet.

Men hva slags presedens kan TVNorge skape? Kanalens redaktørgrep åpner også opp for en større diskusjon om hvordan vi som samfunn skal forholde oss til egen historie og fortid. Skal ny etikk og moral ha tilbakevirkende kraft? Skal vi retusjere vår egen kulturhistorie?

Nei, selvsagt ikke, men grenseoppgangene er nå utydelige for hva som er greit og hva som ikke er greit. «Dette har blitt så komplisert og betent at jeg blir helt skjelven», har Espen Eckbo selv sagt. Rommet for hva vi skal kunne le av og med, kan snevres inn. Respekt for andre kan bli til frykt, selvsensur og berøringsangst. Det er ingen tjent med. Men vi skal ha i minne et sentralt poeng: Humor bør sparke oppover.