Mann mistenkt for politikerdrap i USA er pågrepet

Politiet bekrefter pågripelsen av Vance Boelter søndag kveld overfor amerikanske medier. De første meldingene om pågripelsen kom på X litt etter klokken 4 natt til mandag norsk tid.

En snau time senere delte politiet et bilde i sosiale medier som viser Boelter i deres varetekt. Han er siktet for to drap.

57-åringen ble pågrepet nær hjemmet sitt i Green Isle i Minnesota, skriver journalist Tom Hauser i ABC-kanalen KSTP-TV på X. Boligen ligger en times kjøretur vest for Minneapolis.