Midtøsten-ekspert tror oppslutningen om regimet i Iran kan styrkes

– Man oppfatter ikke dette som et angrep på regimet, men på landet. Det vil bare føre til mer patriotisme og paradoksalt nok økt oppslutning om regimet, sier han til TV 2 søndag kveld, mens angrepene mellom Iran og Israel bare fortsetter.

Han tror neppe det blir noen slutt på konflikten med det første.

– Israel har et mål om å endre maktbalansen, kanskje også en regimeendring. Bare USA kan stoppe Israel nå, sier han.

Søndag ble det kjent at USAs president Donald Trump skal ha sagt nei til en israelsk plan om å drepe Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei. Tuastad tror dette bunner i at USA vil forhindre kaos i landet.

– Det er et tegn på at man ikke nødvendigvis ønsker regimeendring fordi det ikke står noen klare til å ta over. Alternativet er borgerkrig og kaos, sier han, og påpeker at USA og Israel trolig er uenige om hva som kan oppnås i landet.

– Fryktelig farlig

Krigen mellom Israel og Iran er fryktelig farlig og kan sette hele Midtøsten i brann, advarer forsker Hilde Henriksen Waage. Særlig dersom USA blir involvert i krigshandlingene, mener hun.

– Dersom Iran gjennomfører angrep på amerikanske militære baser i regionen, som det er mange av, og det går tapt amerikanske liv, så er plutselig USA med på denne farlige runddansen, sier Waage til VG.

Hun tror imidlertid ikke det er akutt fare for dette ennå.

– Foreløpig ser det ikke ut som Iran har tenkt å gjøre det, fordi de skjønner at det vil være utrolig farlig. Så jeg tror at Israel og Iran vil fortsette i noen dager å angripe hverandre, helt til USA sier at nå holder det, og presser Iran tilbake til et forhandlingsbord.

Hormuzstredet en akilleshæl

Erik Skare, historiker ved Universitetet i Oslo, peker på at iranerne kan komme til å angripe amerikanske baser dersom de ikke greier å ramme Israel hardt nok.

De kan også velge å stenge Hormuzstredet og ramme oljetransporten, eller angripe den internasjonale skipstrafikken ved hjelp av Houthi-militsen.

– Det kan tvinge USA til å delta i konflikten, sier Skare til avisa.

