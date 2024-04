– Å gjøre Gaza levelig igjen er et arbeid som vil ta mange tiår

---

Hvem: Line Khateeb (40)

Hva: Leder av Palestinakomiteen

Hvorfor: Søndag 7. april er det et halvt år siden Hamas-angrepet mot Israel som utløste krigen på Gazastripen.

Palestinske myndigheter forteller at nærmere 33.000 palestinere har blitt drept siden Israel erklærte krig mot Hamas etter 7. oktober-angrepet. Hva slags inntrykk gjør det på deg å høre om alle disse skjebnene fra Gazastripen?

– Det er kjempetungt. Jeg har mange venner som har familiemedlemmer som har blitt drept. Jeg har også tidligere kollegaer som er fordrevet og har mistet familiemedlemmer. Det viser tydelig at dette ikke er en krig mot Hamas, men mot det palestinske folket.

Du har fortalt til VG at du nylig dro ned til Kairo for å hjelpe en venninne med å få familiemedlemmer ut av Gazastripen, ved å betale store summer til et egyptisk reisebyrå. Hvordan var den opplevelsen?

– Det var spesielt på mange måter. Det viser seg at den eneste måten å redde folk sine liv på nå, er å betale masse penger til et korrupt egyptisk system. Det er urettferdig at noen få kan bli reddet ut på denne måten, mens de fleste verken kommer seg ut eller får beskyttelse der de er. Det er en veldig dårlig løsning, men samtidig forståelig at de som kan gjøre det, gjør det.

Det virker som at det nærmest har blitt en business å frakte palestinere ut av Gazastripen?

– Ja, det er et egyptisk selskap som får tillatelse fra Israel til å få personene ut fra Gaza. Det skjer mens humanitære aktører som ber om utreisetillatelse for hardt skadde personer må vente. Det er dessverre ikke uvanlig at det er krigsprofitører i kriger. Det ser vi også i Gaza.

De israelske angrepene har drevet 1,7 millioner av Gazas 2,3 millioner innbyggere på flukt fra sine hjem, ifølge NTB. (AFP / NTB/AFP)

Professor og Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage sier til Dagsavisen at den eneste aktøren som kan få Israel til å stanse krigen, er USA. Samtidig har dere i Palestinakomiteen hatt en rekke demonstrasjoner mot krigen. Føles det maktesløst å sitte her i Norge å se på det som skjer på Gazastripen?

– USA er medvirkende til Israels krig ved å sende våpen og penger. Norske myndigheter har også et ansvar via investeringer i Oljefondet og leveringer av våpendeler som ender opp i Israel. Vi i Palestinakomiteen kan ikke påvirke Joe Biden, men vi kan påvirke norske myndigheter og deres rolle i denne krigen. Hvis for eksempel det norske oljefondet trekker sine investeringer fra israelske selskaper som støtter okkupasjonen, følger andre investeringsfond etter.

Det har nå gått et halvt år siden Hamas angrep Israel. Når tror du Israels krigføring på Gazastripen vil opphøre?

– Det har blitt vanskeligere og vanskeligere for USA å opprettholde støtten til Israel. Jeg tror det er helt essensielt for at krigen skal avsluttes. Samtidig tror jeg dessverre at denne krigen vil fortsette en stund til. På lang sikt tror jeg at krigen vil få store konsekvenser for Israel og den støtten de lenge har hatt i Vesten. Den støtten kan de ikke lenger opprettholde på samme vis som før etter dette.

Hva vil skje med innbyggerne på Gazastripen etter en permanent våpenhvile? Hva har de å vende tilbake til?

– Det er den største tragedien her. Når angrepene stopper, begynner den lange krigen for palestinere. 60 prosent av alle bygg og hjem er ødelagt. Grunnvannet og jorden er forurenset. Å gjøre Gaza levelig igjen er et arbeid som vil ta mange tiår. Det er det som er det mest deprimerende med dette. Det er ikke slik at folk bare kan gå tilbake til livene sine som normalt når bombene stopper.

Hva slags effekt tror du denne konflikten vil ha på forholdet mellom palestinere og israelere fremover, selv etter en våpenhvile?

– Angrepene fra Hamas har ført til at mange israelere ser på det som vanskelig å leve side om side med palestinere. Samtidig har Israels ødeleggelse av Gaza gjort det veldig vanskelig for palestinere å se for seg at de kan lede trygt ved siden av israelere. Vi har en enorm vei fremover å gå mot forsoning.

Aktivister fra Palestinakomiteen har hatt en rekke demonstrasjoner i Norge siden Israels bakkeinvasjon av Gazastripen. Her fra en blokkering av Norges Bank i protest mot Oljefondets investeringer. (Kenneth Stensrud)

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Sa’id, Peptimisten» av den palestinske forfatteren Emile Habibi. Den har faktisk blitt oversatt til norsk. Det er en nydelig bok som forteller historien til en palestiner under fordrivelsen i 1948, som viser tydelig hvordan det var å leve under israelsk dominans etter at Israel ble opprettet. Boka handler om diskriminering og mot, men gjør det med humor og satire.

Hva gjør deg lykkelig?

– Våren. Jeg liker å være ute i naturen og se at ting gror.

Hvem var din barndomshelt?

– Mine bestemødre.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da danser jeg.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Selvfølgelig for et fritt Palestina.

– Er det noen andre fanesaker i livet ditt?

– Ja, klima og sosial ulikhet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå, Joe Biden.

Ok, la oss si at du fikk ti minutter på tomannshånd med Joe Biden i en heis. Hvordan ville du overbevist ham om å stanse støtten til Israel?

– Den blinde støtten USA nå gir til Israel skader Israel. Å tillate Israel å drive en krig drevet av hevn og hat vil ikke skape trygghet eller stabilitet for verken israelere eller palestinere. Hvis USA virkelig ser på seg selv som en venn av Israel, må de stoppe finansieringen av Israels krig.

