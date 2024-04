Israels forsvarssjef: Angrep på hjelpearbeidere skyldtes feilidentifisering

Halevi kunngjorde resultatene av den innledende granskningen av saken onsdag. Han kaller hendelsen «en alvorlig feil».

– Det var en feil som kom av en feilidentifisering på natten i en krig under veldig vanskelige forhold. Det skulle ikke ha skjedd, sier forsvarssjefen.

Uavhengig etterforskning

Han ga ingen ytterligere opplysninger om granskningen, men forteller at et uavhengig organ skal gjennomføre en grundig etterforskning, som skal avsluttes i de kommende dagene.

Tidligere har statsminister Benjamin Netanyahu opplyst at hjelpearbeiderne mistet livet i et utilsiktet angrep fra Israel.

World Central Kitchen (WCK) har bekreftet at sju av deres medarbeidere, inkludert den palestinske sjåføren, ble drept i et israelsk angrep mot Deir al-Balah. Organisasjonen var i gang med å frakte ut 100 tonn nødhjelp til sultrammede palestinere.

Hadde logo på

– Trass i at det var koordinert med israelske militære, ble kolonnen truffet da den kjørte ut fra lageret i Deir al-Balah, heter det i en melding fra WCK.

Organisasjonen opplyser at deres folk befant seg i to pansrede kjøretøy med WCKs logo og en personbil, i et angivelig konfliktfritt område.

De drepte WCK-ansatte er tre briter, en australier, en fra Polen og en med dobbelt amerikansk og canadisk statsborgerskap. I tillegg den palestinske sjåføren.

Les også: Trumps ferske angrep: – For en skam

– Uakseptabelt

Ledere verden over har krevd gransking av hendelsen. Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) omtaler angrepet som «uakseptabelt» og krever at Israels krigføring på Gazastripen følger krigens regler.

– Israels voldsomme og omfattende militæroperasjoner i Gaza har ført til enorme skader på sivilbefolkningen, blant annet på barn, syke og hjelpearbeidere. Norge har vært tydelige på at deler av krigføringen ikke er i tråd med krigens folkerett, sier han.

WCK opplyser at de innstiller alt arbeidet i Gaza inntil videre som følge av angrepet. En tjenestemann på Kypros sier at skip med nødhjelp som var kommet fram til Gaza, snur og drar tilbake til Kypros uten å losse de 240 tonnene med matvarehjelp som ennå befant seg om bord.

Les også: Putin-rådgiver: – Se på Natos blodige historie

Drepte hjelpearbeidere

WCK ble stiftet i 2010 da Andrés, en spansk-amerikansk kokk og restauranteier, sendte kokker og mat til jordskjelvrammede Haiti. Siden starten på invasjonen av Gazastripen har WCK levert ut over 42 millioner måltider.

WCK er ikke den eneste hjelpeorganisasjonen som har mistet ansatte i krigen på Gazastripen. Ifølge UNRWA er 174 av deres ansatte drept siden krigsutbruddet 7. oktober i fjor.

Minst 32.916 palestinere, de fleste kvinner og barn, er drept siden krigen i Gaza startet da Hamas angrep Israel og drepte nærmere 1200 israelere. 250 andre ble tatt som gisler, og rundt 100 er fortsatt i fangenskap hos Hamas.

Les også: – Dette angrepet har gjort hele situasjonen mye mer usikker

Les også: Midtøsten-ekspert: Dette må til for at det skal bli fred i Gaza (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen