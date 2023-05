– En lettøl kan gi for mye promille

---

Hvem: Roger Ytre-Hauge

Hva: Fagsjef motor, Frende forsikring

Hvorfor: Undersøkelse om promillekjøring

Roger Ytre-Hauge, fagsjef i Frende forsikring. (Frende forsikring)

Frende forsikring har nylig publisert en undersøkelse om folks holdninger til promillekjøring. Der svarer 13 prosent i aldersgruppen under 39 år at det er ok med et glass alkohol før man kjører bil. Hva tenker du om det?

– Jeg ville ikke gjort det selv, det er ikke verdt å ta noen sjanser. Det er også et spørsmål om hvor stort et glass er og hva som er oppi glasset. Det svarer ikke undersøkelsen på. Du skal være helt skjerpet og klar når du kjører bil, og alkohol hjelper aldri, enten du ligger over eller under promillegrensen. Det tryggeste er å ha nulltoleranse før du skal kjøre bil. Når det er sagt, viser undersøkelsen vår også at de aller, aller fleste ikke synes de er greit å drikke ett glass før de kjører bil.

Det er litt færre blant de eldre gruppene som mener det samme; 10 prosent i gruppen 40-49 år, 8 prosent i gruppen 50-59 og 7 prosent i gruppen 60-99 år. Hvorfor tror du det er en forskjell?

– Tallene viser at jo eldre vi blir, jo mindre toleranse har vi for alkohol og bilkjøring. Kanskje har de som er litt eldre mer erfaring med hvor lite som skal til for at det kan gå skikkelig galt i trafikken. Jeg tenker også at mange tar litt flere sjanser når de er yngre, og at det gjenspeiles her.

Hva vet vi om hvor mye som skal til for å få promille over promillegrensen, når det gjelder vekt, kjønn og alder?

– Mange tenker at de tåler en halvliter hvis de skal ut og kjøre om en time eller to. Men vi vet at vi reagerer ulikt på alkohol. Vekt, kjønn og alder har noe å si, og tall fra Oslo universitetssykehus har tidligere vist at det er mulig å oppnå promillegrensen på 0,2 med 0,33 liter lettøl for en kvinne på 58 kilo. For en mann på 70 kilo kan det samme skje med 0,5 liter lettøl. Det viser hvor lite som skal til og understreker poenget med at folk reagerer ulikt. Derfor håper jeg ikke noen tenker det er verdt å ta sjansen hvis du er usikker på om du har promille.

På spørsmål om de ville stoppet en promillekjører sier hele 20 prosent av unge mellom 18 og 29 år «nei» eller «vet ikke» i Frendeundersøkelsen. Totalt 16 prosent av de mer enn 1000 spurte svarer det samme, uavhengig av aldersgruppe. Hvordan kan man få en endring her?

– Du skal være trygg på deg selv for å tørre å si ifra. Det er nok lett å la være og tenke at «det går sikkert bra». Jeg tenker at dette kan være spesielt vanskelig i vennegjenger, blant unge, noe tallene i undersøkelsen tyder på. For å få til en endring må vi snakke om det og jobbe med holdningene til enhver form for rus og bilkjøring. Kampanjer er viktig og det samme er skolebesøk hvor disse tingene tas opp. Mer synlig politi vil forhåpentlig også gjøre at flere av de som kjører i rus blir tatt, eller at færre tør å prøve.

Det nærmer seg 17. mai. Ser man en økning i promillekjøring ved spesielle merkedager eller hendelser?

– Nei, det har vi heldigvis ikke sett hos oss.

Nå til faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er nok en av få som ennå ikke har oppdaget gleden av å sette meg ned med en spennende roman. Så boken som betyr mest for meg er den jeg bruker mest på jobb, nemlig Norges lover.

Hva gjør deg lykkelig?

– Hvis Brann og Liverpool vinner på samme dag. Da er jeg høyt oppe!

Hvem var din barndomshelt?

– Sølvpilen og John Barnes.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har bodd i huset mitt siden 2013. Etter 10 år mangler det fortsatt lister på innsiden av kjellerdøren. Det synes jeg er flaut, men jeg trøster meg med at det ikke er så viktig i den store sammenhengen

Hva gjør du når du skeier ut?

– Mest sannsynlig hopper jeg i sofaen etter et straffemål fra Salah på Liverpool. Da ser ungene rart på meg og lurer på om det har rablet for pappa.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Mot invasjonen i Ukraina. Det som skjer er helt forferdelig, meningsløst og tragisk.

Er det noe du angrer på?

– Ja, at jeg i frustrasjon og sinne slo av TVen i pausen mellom Liverpool og Milan i Champions League-finalen i 2005. Liverpool lå under 3-0. Der og da hadde jeg gitt opp håpet. TVen kom ikke på igjen før langt ut i 2. omgang da jeg hørte naboer skrike. Jeg gikk glipp av to Liverpool-mål. Tidenes tabbe. Resten av kvelden var tidenes opptur!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En heismontør. Hen ville nok fått oss ut.





Promillekjøring

Promillegrensen i Norge er 0,2.

0,2-0,5 promille: Stort sett bot, men førerkortet kan bli inndratt for en periode.

0,5-0,8 promille: Bot og inndratt førerkort i 12-18 måneder.

Hvis det har skjedd et uhell, kan inndragningen bli lengre. Dette også med høyere promille.

Bøtene i promillesaker settes i forhold til inntekten til den som stoppes.

Kilde: Frende forsikring

