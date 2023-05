Slutt på krav om koronavaksine til USA

1.1 millioner registrerte døde av covid-19, og seks millioner sykehusinnleggelser – det er fasiten i USA, godt over tre år etter at pandemien startet, ifølge oversikten på Worldometers.

Torsdag 11. mai blir en formell milepæl: Da avsluttes den såkalte nasjonale covid-19-helsekrisen i landet. Den har vært i kraft siden 31. januar 2020, da de første koronatilfellene dukket opp. Den gang ante man ikke hva som var i vente og hvor lenge det ville vare. I dag dør det fortsatt mennesker av covid-19, men situasjonen er mer normalisert.

Dropper vaksinekrav

Endringen skjer få dager etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) besluttet at koronapandemien ikke lenger utgjør en global helsetrussel. Det erklærte WHO-sjef Tedros Ghebreyesus 5. mai. Koronapandemien har siden januar 2020 ifølge offisielle tall kostet minst 6,9 millioner mennesker livet globalt, men WHO sier imidlertid at viruset kan ha tatt 20 millioner liv, tre ganger så høyt som det offisielle tallet.

Den formelle avviklingen av covid-19 som en nasjonal helsekrise i USA har en rekke konsekvenser:

Det betyr blant annet at det fra fredag 12. mai ikke lenger er et krav å være vaksinert mot covid-19 for å komme inn USA. Det erklærte innenriksdepartementet mandag. Turistnæringen er glad for endringen.

Føderale myndigheter vil ikke lenger kjøpe inn tester eller vaksiner og tilby dem gratis til befolkningen. Men vaksiner vil fortsatt være gratis for nær sagt alle: Folk som har helseforsikring får det gratis gjennom Affordable Care Act (også kalt Obamacare), og Det hvite hus sier at folk uten forsikring fortsatt kan få tilgang til gratis vaksiner og medisiner mot covid-19 ut 2024, skriver kringkastingen NPR.

Mindre overvåking

Det vil også bli mindre overvåking av hvor mye av viruset som er i omløp. Men det skal fortsatt registreres hvor mange som legges inn og dør, og arbeidet med å identifisere varianter fortsetter.

I 2022 falt covid-19 ned til dødsårsak nummer fire i USA, ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Covid-19 lå etter hjertesykdom, kreft og skader etter ulykker, overdoser og lignende. I 2020 og 2021 var det bare hjertesykdom og kreft som tok flere liv i USA enn covid-19.

