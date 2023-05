Kjenner på 17. mai-presset: – Frykten er at mange velger å dra bort

¨¨

Hvem: Sarah Safavifard (24)

Hva: Forfatterstudent, lektor, og fungerende gruppeleder for SV i Oslo bystyre.

Hvorfor: Leder av 17. mai-komiteen i Oslo.

Vi nærmer oss et av årets høydepunkt, 17. mai. Hva slags feiring kan vi vente oss?

– Jeg håper på en stor feiring, med mange mennesker, fint vær, og med mange barn som endelig kan gå i tog. Det blir en tradisjonstro dag med taler, bekransninger, festkonsert med Emilie Hollow og elever fra Edvard Munch videregående skole. I fjor var det stappfullt på konserten, og håper det samme i år.

Vi har hatt to år med pandemi og avlyste barnetog. I fjor var det endelig normal feiring igjen. Har du vært redd for at noe skulle komme og ødelegge årets feiring også?

– Dette er den beste «lineupen» for en langhelg, med både 17. mai og Kristi himmelfartsdag før helg, så frykten er at mange velger å dra bort, fremfor å være i Oslo 17. mai. For barnas del håper jeg de velger å være i byen, gå i tog, hilse kongefamilien fra Slottsplassen, være med venner, og spise masse is.

Jeg er utrolig takknemlig, og veldig rørt over å ha fått denne æren. — Sarah Safavifard, leder av 17.mai-komiteen

Hva betyr det for deg å få et slik oppdrag som å lede 17. mai komiteen?

– Jeg er utrolig takknemlig, og veldig rørt over å ha fått denne æren. Jeg likte selv å gå i tog som barn. Men at jeg skulle få anledning til å gå først i toget hadde jeg aldri trodd. Jeg føler mye ansvar, for at alle som kommer skal få en fin dag. Det flotte med denne dagen er at den er for alle, uavhengig av alder og bakgrunn. 17. mai er ikke bare en folkefest. Det er også en dag til å anerkjenne hvor heldige vi er som bor i et fritt og demokratisk land. Det siste året har vi igjen blitt minnet på at dette ikke er noe vi kan ta for gitt.

Har det vært nye jobb å lede 17. mai-komiteen?

– Sånn passe mye jobb. Jeg ble valgt til leder i fjor høst, men har fått veldig mye god hjelp av sekretariatet på Rådhuset og Utdanningsetaten, og det meste av programmet er fast fra år til år. Jeg satt i komiteen i 2020, da barnetoget ble avlyst, Da måtte vi tenke utenfor boksen, og i stedet for å hilse kongefamilien fra Slottet, kjørte de rundt i byen og hilste på folk. Det var en skikkelig nedtur for oss som satt i komiteen, og skulle lage en stor feiring, at det barnetoget og en rekke andre arrangementer ble avlyst. Derfor er det stort å kunne planlegge for en normal feiring i år.

Leder av 17.mai komiteen i Oslo, Sarah Lilleberg Safavifard . (Privat)

Er av oppdragene dine er å hilse kongefamilien fra Slottsplassen. Er du nervøs?

– Ja, veldig nervøs, men jeg har en huskelapp hvor det står hva jeg skal si. Det er ikke rom for å si noe ekstra på en travel dag, så det bli å si «Gratulerer med dagen» til kongefamilien, og si hipp-hipp hurra.

Ha slag andre oppgaver har du på nasjonaldagen?

– Jeg arrangerer en lunsj i rådhuset for alle som har holdt tale på bekransning-stedene. De kan ha med seg en person ekstra, samt barna sin. Tror det er litt over 100 som kommer

Hvordan feiret da 17. mai da du vokste opp?

– Da gikk i tog. Først på Vålerenga skole, så Jordal, og til slutt Katta. På Vålerenga gikk jeg i 17. mai tog hvert år. Jeg bar også fane i barnetoget da jeg gikk i 7. klasse. Tradisjonen er champagne- frokost med venner, se barnetoget, og så dra opp til Vålerenga skole for å være med familien. På kvelden er jeg med venner, noe jeg også vil i år. I år skal jeg være sammen med min bestevenn Rauand Ismail (MDG), som var leder for 17. mai komiteen i 2021. hans kal blant annet bli med på lunsjen i rådhuset som han ikke fikk avholdt. Så håper dette blir et lite plaster på såret for ham.

Vi har også noe faste spørsmål jeg må stille deg. Og her kommer de:

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oi, jeg klarer ikke å finne et svar på det spørsmålet. Men sier «Fisken» av Erlend Loe. Jeg elsket den ja jeg var barn, og den står seg like godt i dag.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å være i store middagsselskaper med venner. Noe som skjer relativt ofte.

Hvem var din barndomshelt?

– Mamma. Noe hun fortsatt er.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg glemmer igjen ting hele tiden. Mobil, klær sko, absolutt alt på busser og kafeer. Noen ganger får jeg det tilbake, men ikke alltid. Jeg kjøper klær brukt, så det går egentlig greit å glemme. Igjen ting

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da er jeg ute og danser på klubben Hærverk i Hausmanns gate.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot/for?

– Så å si det meste. Jeg lenket meg i Fosen-aksjonen i Oslo, hvor jeg også satt foran Slottet på den siste dagen. Jeg reiste også til Førde hvor jeg var med på en sivil ulydighetsaksjon mot dumping av gruveslam i Førdefjorden i regi av Natur og Ungdom. Her ble jeg også arrestert, og fikk bot.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke dro på utveksling. Da jeg fikk lyst til å reise, kom pandemien.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En marinbiolog. Jeg elske havet, og vil lære mer. Jeg har mange spørsmål, men få svar.

