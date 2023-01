Elle (26) ble nevnt i presidentens nyttårstale: – Jeg har aldri tenkt at jobben jeg gjør var nevneverdig

Hvem: Elle Save Johansdatter Gaup (26).

Hva: Kokk med instagramkontoen «Njalggat».

Hvorfor: Ble trukket fram i nyttårstalen til sametingspresident Silje Karine Muotka, for å kombinere tradisjonsrik mat med moderne uttrykk på Instagram. Muotkas beskjed var at det er viktig å ha kunnskap om samisk mat i fremtiden, og at FN nå har lansert en urfolkskoalisjon for å sikre urfolks matsystemer.

Trukket fram i nyttårstalen til sametingspresidenten! Hva tenkte du da du så det?

– Ja, jeg ble ganske overrasket, så da tenkte jeg “wow”. Jeg har aldri tenkt at det jeg gjør på Instagram skulle være noe som er nevneverdig. Det betydde mye for meg at jobben jeg gjør faktisk er noe. Så det gir meg glede til å fortsette den veien.

Hvorfor tror du at du ble nevnt?

– Jeg har prøvd å tenke hvorfor husker hun meg, og vil nevne meg i talen. Vi har møttes et par ganger på ulike plasser, der jeg har vært og laget samisk mat, og hun har smakt på maten. Kanskje det fanget henne, at vi har lagd gode, samiske matretter.

Er det å kombinere tradisjonell mat og moderne trekk ditt mål?

– Egentlig begge deler. Jeg har lyst til å vise fram tradisjonelle retter, og det kommer det fortsatt til å være. Men det som er tanken med å modernisere de samiske mattradisjonene litt, er for å fange opp flere, særlige unge, til å bruke de fantastiske råvarene som vi har. Mange samiske tradisjonelle matretter kan være litt kjedelige nå til dags. Folk synes det er kjedelig med mye kokt kjøtt og kokte poteter, så da tror jeg at mange av de mattradisjonene blir glemt og valgt bort. At man heller kjøper andre råvarer fra butikken, eller ferdigmat som varmes opp, for det er mye enklere å lage. Derfor har jeg lyst til å modernisere det litt, med samiske råvarer.

Hva er planene videre?

– Har ikke så klare plan videre, tar det egentlig litt som det kommer. Jeg hopper på de fleste tilbud jeg får.

Hva er din favorittrett?

– Det er ganske vanskelig å si akkurat én type, men min favorittrett er fra reinsdyr. Her er det forskjellige retter, som for eksempel blodpølser. Det er et herremåltid. Kokt reinrygg, og tunge … Det er vanskelig å velge akkurat én, for det meste av reinsdyret er veldig godt, på hver sin måte, haha.

Da går jeg over på de faste spørsm …

– Åh, det må jeg forresten nevne! Noe med Instagramkontoen. Jeg skriver på samisk også. Det er fordi jeg har lyst til å synliggjøre og styrke det samiske språket, og den samiske kulturen i den moderne verden, som er internett og sosiale medier.

Fint! Da går jeg over på de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Åh. Hmm. Kokebok tenker du da?

Nei da, hva som helst!

– Da har jeg den her, faktisk. «Gal rieban guoddá suvlli eahkedii» av Risten Sokki. Det er en bok der hun skriver om mattradisjon, særlig fra Kautokeino, der jeg er fra. Hvordan tradisjonene har vært fra gammelt av, og litt sånn tradisjonelle oppskrifter.

Hva gjør deg lykkelig?

– Mange ting – friheten. Det å kunne jobbe. At jeg har mulighet til å bidra, eller følelsen av at jeg kan bidra, til samfunnet. Sånne typer jobber gjør meg lykkelig. Og kjæresten min, og alt han gjør for meg.

Og hva gjør du da når du skeier ut?

– Når jeg skeier ut, da … Da sover jeg lenge, spiser god mat. Og tar meg fri.

Hvilken egenskap skulle du ønske du hadde?

– Åh. jeg er ganske sjenert, så hva er motsatt av det?

Hmm. Mer utadvendt, kanskje?

– Ja, kanskje det. Ikke holdt så mye inne, turt å være litt mer utadvendt og åpen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kjæresten min.

