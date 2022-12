Linda selger øl, vin og brukte ting

VADSØ (Dagsavisen): La oss kalle det et stykke Spania i Finnmark. For innehaver Linda Sæther (59) har med tid og stunder også planer om å servere tapas.

– Da jeg bodde i Spania, hadde vi en fast plass der de hadde mange forskjellig varer, men du kunne også sitte ned å nyte et glass vin eller et glass øl med litt tapas til. Og det har jeg tenkt å servere her og. For meg er det godt å se at folk kan nyte et glass alkohol som en naturlig del av livet. Jeg har valgt å kalle det for en aperitiff-bar. Det er viktig at folk skal kunne nyte et glass i hyggelige omgivelser uten at det skal forbindes med pub eller bar. En spansk vinkultur i Finnmark, sier Linda.

Klokken 16.45 blir det liv i et gjøkur og en overivrig fugl kommer ut og skriker et utellelig antall ko-ko. Nøyaktig hvor fuglen befinner seg kan være vanskelig å vite, for det er ikke en ledig plass på veggene og du må smyge deg gjennom lokalet uten å dulte borti en gjenstand. Det er lite hensiktsmessig med fyldige vinterklær.

Også brukte plater

Klokka 16.48 klinger det hest fra en annen klokke. Også den synes å ha et eget liv.

Bruktbutikken til Linda Sæther har knapt en eneste ledig plass. (Børre Haugli)

Midt i lokalet er det en dyp sofa og tungt gammelt svartmalt bord. Der kan du synke ned og er perfekt for å nyte et glass vin. Har du ingen å snakke med kan øynene hvileløst dra på oppdagelsesferd gjennom lokalet og lage historier i fantasien. Her kan du sitte i fred hvis ikke sofaen blir solgt.

Det er ikke bare brukte ting som selges, men også brukte planter.

- Etter mange år i utlandet, og reiser til lands, til vanns og i lufta, kom jeg hjem til Vadsø og følte at jeg hadde landet. Jeg hadde en jentedrøm om å starte en blomsterbutikk som jeg realiserte. Mens jeg fant roen etter å ha fartet rundt så mange år, kom all min kreativitet fram og som resulterte i denne butikken, sier hun

Linda kom hjem til Vadsø for to og et halvt år siden. Butikken åpnet hun i august i år og etter et ar måneder fikk hun skjenkebevilling. Hun prøver å handle bruktgjenstander lokalt, men Finnmark er preget av at det meste ble brant ned under krigen. Likevel dypper det gullkorn fra nærmiljøet.

Forbilde

- I butikken er alle mine interesser samlet gjennom et langt liv, eller kort når jeg tenker meg om. Jeg har nok gått i tenkt på dette uten at jeg aldri ha turt realisere det, av redsel for økonomi, redsel for å bli bundet opp. Plutselig falt det ned i hodet at jeg hadde et forbilde uten at jeg var klar over det, sier hun.

Forbildet til butikken er «Onkel Aksel Niska» som drev en gammel landhandler i hennes barndom. En butikk med et enormt utvalg, et varesortiment som hang i taket, sto på gulv, i bakrom og ikke minst godteriskåla som alltid sto på disken.

- I mine barneøyne var det en enorm butikk, sier Linda.

Spesiell meny i en bruktbutikk. (Børre Haugli)

Ingen dørvakt

Butikken har fått en fantastisk mottakelse, men det er selvsagt noen som må murre litt. Det preller av Linda. I lokalet er det rolig i begynnelsen av uka og så tar det seg opp utover. Men det er et stykke fram til at hun må leie inn dørvakt.

- Dette er akkurat som jeg vil ha det. Det er jo gjestene mine, og de kommer hit i alle aldersgrupper. Én prosent av overskuddet går til Redd Barna, Røde Kors og Kirkens Bymisjon. Folk føler glede ved å komme og gi meg flott ting, sier Linda.

