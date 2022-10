– Jeg er veldig spent og nervøs

Hvem: Annika Momrak (23).

Hva: Programleder i humorkollektivet NRK 4ETG. Tidligere programleder i Melodi Grand Prix, musiker og youtuber.

Hvorfor: Kollegene i NRK auksjonerte bort en date med Momrak under TV-aksjonen, til inntekt for Leger Uten Grenser.

Fortell, hva er status for denne daten?

– Jeg vet fortsatt ikke hvem jeg skal på date med, så jeg går og er veldig spent på om jeg får vite det snart! Jeg tenker jeg må begynne der, finne ut av hvem det er, og så gjøre en liten jobb med å bestemme hva slags type date jeg skal ta dem med på. Det kommer jo helt an på hvem det er som har vunnet!

Er du nervøs?

– Jeg er veldig spent, det er jeg! Selvfølgelig litt nervøs også. Det kan jo være hvem som helst.

Nesten hvem som helst som har nesten 40.000 kroner å bruke på en date, ja.

– Jo, hele greia er jo litt rar, så jeg er selvfølgelig spent på hvem dette er. Men jeg tror også jeg skal klare å takle det uansett. Dette handler jo egentlig ikke om meg. Først og fremst handler det om å samle inn penger til Leger Uten Grenser, og så om at jeg skal prøve å lage en ålreit date for denne personen.

Momrak skulle ønske hun hadde bedre konsentrasjonsevne. – Jeg hadde vært ustoppelig! (Privat)

Du høres ut som du har mange jern i ilden. Får du tid til å date selv, eller er dette kollegene dine som tar litt ansvar?

– Det er kanskje kollegene mine som tar litt ansvar. Jeg er ganske travel, og ikke aktivt på søken etter å date så mye heller. Jeg er mest opptatt av å få tid til å henge med venner, egentlig. Det jobber jeg hardt med, og det er vanskelig nok i seg selv!

Finnes det to typer mennesker kanskje, de som synes hele konseptet er kleint og de som gjør en deltidsjobb av det?

– Jeg er i hvert fall ikke helt der at jeg gjør en sport av å date. Kulturen er litt annerledes i dag enn den har vært før, vil jeg tro. Det er nok ikke så vanlig å gå på date, i hvert fall ikke blant folk jeg kjenner. Men jeg synes jo egentlig sånne settinger kan være spennende, det at du i bunn og grunn skal møte et menneske du bare skal få lov til å bli mer kjent med.

Og hvis man skal bli kjent med noen kan det jo gjerne være noen som engasjerer seg for Leger Uten Grenser?

– Det kan jeg jo håpe på, at det er noen som rett og slett elsker Leger Uten Grenser. Det gjør jo jeg også, så da har vi i hvert fall noe å snakke om! Det hadde vært veldig hyggelig.

Hva er den beste daten du har vært på?

– Godt spørsmål, vanskelig å svare på. Jeg var en gang på en blind date hvor en kollega i en tidligere jobb satte meg opp med en kompis av seg! Det ble ikke noe mer etter den daten, men det var veldig morsomt og jeg lærte masse, og fikk lov å sitte og høre på ting han fortalte.

Og den verste?

– Altså, vi hadde jo en serie som heter «4ETG dater» og da ble jeg også satt opp på en blind date, som ble filmet! Det er kanskje den verste daten jeg har vært på, selv om det var en veldig hyggelig fyr. Hele settingen var ekstremt rar og ukomfortabel, så da var jeg ikke helt på topp.

Denne gangen slipper du heldigvis kamera-crew. Hva hadde vært drømmedaten for deg?

– For min del er det viktigste at det er noen jeg kan ha en god samtale med, åpenbart nok. Den samtalen kan jo skje hvor som helst, gjerne i forbindelse med en aktivitet man liker, at man gjør noe aktivt. Men det er først og fremst bare det at man har en interessant samtale, at noen kan fortelle meg noe spennende eller lære meg noe nytt. Det er så enkelt som det.

Vil du helst på kunstgalleri eller lasertag?

– Å, kanskje kunstgalleri? Men jeg foretrekker egentlig Naturhistorisk museum, det hadde vært enda bedre! For jeg er veldig glad i fossiler og dinosaurer, og sånn. Så det kunne vært en drømmedate, en liten runde på naturhistorisk museum!

[ Flørting: – Kvinner kan gå mye lenger enn menn ]

Du har tidligere jobbet i Leger Uten Grenser. Hvordan føles det å ha vært med på å sette ny rekord for TV-aksjonen i år?

– Helt fantastisk! Jeg har jo gått flere år og gleda meg til Leger Uten Grenser skulle få TV-aksjonen, og endelig skjer det i år. Så skjer det ikke mens jeg jobber der selv, men heldigvis mens jeg jobber i NRK så jeg likevel får bidra. Leger Uten Grenser er jo en utrolig fin organisasjon, og det arbeidet de gjør er en hjertesak for meg. Jeg er veldig stolt av at folk har vært så gode på å samle inn og gi penger. Det gjorde meg veldig rørt i går når de tallene kom inn!

Og så noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Human Kind: a hopeful history. En veldig interessant bok som argumenterer for at mennesker i bunn og grunn er gode, som er et menneskesyn jeg støtter meg til.

Hva gjør deg lykkelig?

– At jeg har blitt født! Det er fort gjort å ta det som en selvfølge, men hvis man tenker over det så er det egentlig nesten ikke til å tro. Det er veldig hyggelig å få lov til å leve.

Momraks drømmedate er en tur på Naturhistorisk museum. (Privat)

Barndomshelt?

– Karpe. Og det er de fortsatt!

Hvilken egenskap skulle du ønske at du hadde?

– Evig konsentrasjon! Det er noe jeg sliter en del med. Jeg tror jeg hadde vært ustoppelig om jeg bare hadde klart å holde fokus lenge nok til å gjennomføre ting. Mest av alt hadde det vært digg å kunne sitte alene og se ferdig en film uten å klikke helt.

Hvem ville du helst stått fast med i heisen?

– Bestekompisen min, Audun Rørmark. Vi bor i forskjellige byer og sees altfor sjelden. Dessuten har jeg spart opp masse sladder fra mitt eget liv som jeg gleder meg til å fortelle ham - gjerne i en heis om det er det som må til!

[ Vestre: – Jeg er litt redd for å komme i kontakt med de følelsene (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen