– Jeg har trua på at det går bra

Hvem: Ulrik Hellum (13) fra Fredrikstad

Hva: Nestleder i Barnas klimapanel 2021

Hvorfor: Er til stede under klimatoppmøtet i Glasgow sammen med de sju andre barna som utgjør Barnas klimapanel, blant annet for å overlevere Barnas klima- og miljørapport til viktige beslutningstakere

Aller først, kan du forklare hva Barnas klimapanel er?

– Barnas klimapanel er åtte barn mellom 11 og 14 år som er valgt på demokratisk vis av medlemmene til barnas miljøvernorganisasjon Miljøagentene, for å spre tanker om klima og miljø. Vårt fokus er en bedre framtid for den neste generasjonen, som vi barna er.

Hva håper du at Barnas klimapanel vil oppnå ved å være til stede under klimatoppmøtet i Glasgow?

– Vårt mål er å påvirke så mange som mulig av dem vi treffer der. Rapporten vi har skrevet basert på innspill fra barn og unge, er et fint virkemiddel for å klare det. Ved å lese denne rapporten får politikerne innsikt i hva barn og unge tenker om klima og miljø.

Og hva tenker barn og unge om dette?

– Mange barn synes det er skremmende at det kan skje mange endringer med klimaet i løpet av årene vi skal vokse opp. Men det er også mange som er optimistiske og har troen på at vi skal klare å gjøre noe med dette. Barn og unge er også villige til å endre livsstilen sin for å få det til.

På hvilke måter da?

– Som å kjøre mindre med bil, kildesortere, unngå matsvinn og kjøpe færre nye klesplagg.

[ – Det blir ikke engang behagelig å bo i rike Norge ]

Dere har allerede overlevert klima- og miljørapporten deres til vår nye klima- og miljøminister, Aps Espen Barth Eide. Hva tror du han og Norge kan bidra med for klimaet og miljøet under klimatoppmøtet i Glasgow?

– Norge har mye press på seg, og Norge må derfor gå foran med gode forslag. Vi er nødt til å levere nå. Vi er inne i det avgjørende tiåret. Vi må se høye ambisjoner.

Hvordan er interessen blant barn og unge for det som har med klima og miljø å gjøre?

– Jeg begynte i Miljøagentene et par år før skolestreikene, og jeg merket absolutt at oppmerksomheten om klimaendringene økte betraktelig hos barn og unge i og med disse streikene. Men dette med klimaendringene er komplisert og det er dårlig med læring om dette på skolen.

Hvorfor er klima og miljø noe som opptar deg?

– Jeg har vært medlem av Miljøagentene i snart fire og et halvt år. Interessen startet da vi så en film på skolen om plast og plastforsøpling. Det vekket noe i meg. I 2050 kan det være mer plast enn fisk i havet. Det ville jeg gjøre noe med.

[ Snarveien til en aktiv fritid ]

Hva gjør du selv for å leve klima- og miljøvennlig?

– Jeg sykler til skolen, tar toget til Oslo når jeg skal dit, kildesorterer og lager kompost av bananskall og matrester, og jeg både arver og gir bort brukte klær.

Hvordan tror du det går med verden i de kommende årene? Tror du det går bra, eller uroer du deg for hvordan det kan bli når du er blitt voksen?

– Jeg er optimistisk og håper på det beste. Jeg vet at vi er inne i det avgjørende tiåret og at alle må bidra for å få gjennomført de tiltakene som er nødvendige for klimaet. Det kan gå dårlig, men det kan også gå bra, og jeg har trua på at det går bra.

Over til våre faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Harry Potter-bøkene.

Hva gjør deg lykkelig?

– Fotball! Favorittlaget mitt er Bayern München. Jeg heiet på Tyskland under VM i 2014, og etterpå ville jeg fortsette å følge tysk fotball, så da ble det Bayern München.

[ – Myndighetene sprenger mitt klimabudsjett ]

Hvem var din barndomshelt? Det er det faste spørsmålet vi stiller i denne spalten, men for din del har du kanskje fortsatt en slik helt?

– Robert Lewandowski (som for de uinnvidde spiller på Bayern München, journ. anmrk.).

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er litt sta noen ganger.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiller jeg mer Playstation enn vanlig.

[ Han skal fronte besteforeldrene i klimakampen ]

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– For å få politikerne til å gjøre mer for klimaet og miljøet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Alle spillerne til Bayern München!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen