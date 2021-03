«Ikke lov å le på hytta»: Som en syv timer lang psykose

Hvem: Annika Momrak (21)

Hva: Norsk Youtuber og programleder i «NRK 4ETG».

Hvorfor: Aktuell som deltager i VGTV-programmet «Ikke lov å le på hytta».

Hei Annika! Jeg hører du ikke har tenkt å se «Ikke lov å le på hytta» med det første?

– Nei, jeg må vente til jeg har distansert meg til det punktet at jeg kan tenke: «jøss, hvem er den jenta der, som gjør alle de kleine tingene?». Men jeg må jo innrømme at jeg gleder meg litt til å se også – for det virker som folk synes at det er gøy.

Konseptet ligger i tittelen, eller?

– Jepp! Vi er sju komikere på en hytte, og det er om å gjøre å få de andre til å le, men ikke le selv. Den som ler mest ryker ut, en etter en.

Foto: Skjermdump vgtv

Mads Hansen inviterer noen av Norges morsomste kjendiser på hyttetur der det bare er én regel: Det er ikke lov å le. Skjermdump: VGTV.

Jeg har sett noen klipp, og du ser veldig sur ut. Er det for å ikke begynne å le?

– Ja ja. Jeg satt å tenkte på børsen og sånt. Det mest kjedelige jeg kunne komme på. Nesten så jeg prøvde å meditere litt, egentlig.

Du sier i introen at du følte deg som et skremt lite dyr?

– Ja, det er jo kjempekule folk med. Blant andre Linn Skåber, Morten Ramm, Lars Berrum. Jeg følte meg ganske liten og ubetydelig. Jeg var veldig redd for hva som skulle skje, men så skjønte jeg at det var vi alle sammen.

Hvem ble du mest nervøs av å være rundt?

– Kanskje Morten Ramm. Dette er jo folk jeg har mye respekt for, også skal man liksom «dis-respecte dem». Det var skummelt, men også veldig befriende.

Ja, for det er punkt der hvor du prøver å sette ut Morten?

– Ja, og det er vanskelig, for han er så skamløs. Men jeg fant et sårt punkt. Det var en utrolig ubehagelig situasjon. Han er en godt voksen mann og jeg er en ung jente, så etter hvert tok jeg på meg flørtehatten. Det var vondt for alle, men det funka, for det satte ham skikkelig ut. Han begynte å snu seg vekk, han holdt på å sprekke opp i et smil, for det var så kleint.

«Kutt, kutt!» sier Morten Ramm i dette klippet fra VGTV. Foto: Skjermdump

Men hvorfor gruer du deg til å se på?

– Fordi det er så mye jeg ikke husker. Det var som å være i en sju timer lang psykose. Jeg husker små glimt; at jeg var en katt oppå bordet på et tidspunkt, for eksempel.

Men dere drakk øl, så jeg. Husker du dårlig fordi du ble full?

– Nei, det var hundre prosent adrenalin. De som ikke var der inne vil ikke forstå hvor ekstremt det var å være i en så intens setting i så mange timer i strekk.

Dere ble jo filma som på Paradise, har du større forståelse for hvorfor de sier og gjør så mye dumt nå?

– Ha ha. Vel, det slo meg hvor fort man glemmer kameraene.

Men, over til noe helt annet – hvordan havna du i NRK, egentlig?

– Jeg hadde en liten Youtubekanal, på slutten av videregående. Det var et ganske inkonsekvent prosjekt, egentlig, men jeg likte å redigere video. Etter videregående reiste jeg rundt og jobba for Leger uten grenser. Så jeg sto på et torg i Alta da NRK ringte og sa de var ute etter nye profiler til Youtube-kanalen sin. Så det var ganske tilfeldig. Jeg kunne ikke ha vært mer heldig.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg tror det er «The power of now», selv om det høres veldig pretensiøst ut. Men det får det så være, jeg er jo litt pretensiøs.

Hvordan da?

– Jeg snakker mye om sjel og sånt.

Jøss. Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med de jeg er glad i. Og få lov å føle at jeg får lov å være meg selv.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har vanskeligheter for å konsentrere meg. Det skjer så mye inni hodet mitt at jeg sliter med å holde fokus der jeg er.

Hva gjør du når du skeier ut?

Åh. Det vil du ikke vite! Nei da. Jeg kjøper surt smågodt, og setter på et naturprogram, men ender opp med å scrolle på TikTok i stedet.