Jenny Skavlan: – Jeg blir like usmakelig om jeg taper eller vinner

Hvem: Jenny Skavlan (34)

Hva: Programleder, designer og forfatter. Med i ny sesong av «Kongen Befaler» på TVNorge.

Grattis med premiere i dag, Jenny! Er du et konkurransemenneske, egentlig?

– Ja, veldig. Men det er helt nytt for meg. Jeg har aldri drevet med idrett, jeg har liksom gått på tegning og keramikk og teater da jeg var yngre. Så for meg å bli satt i en sånn konkurransesetting helt plutselig, det har gjort at jeg har litt identitetskrise nå.

Les også: Atle Antonsen respekterer ingen. Det er en kamp som blir tapt idet du blir født

Kongen befaler er tilbake, og fem nye fjes som skal utføre Atle Antonsens bisarre oppgaver. Årets paneldeltakere er Linn Skåber, Trond Fausa Aurvåg, Egil Hegerberg, Jenny Skavlan og Erik Follestad. Foto: TVNorge/Dplay

Hva skjer inni deg da?

– Jeg blir like usmakelig om jeg taper eller vinner. Så jeg kjenner at jeg skammer meg litt etter at jeg kommer hjem fra opptak.

Hvorfor blir det sånn, tror du?

– Jeg lider av noe som heter «litt høy på pæra». Jeg tror at jeg har gjort det bra, men så har jeg ikke det. De viser jo fram alle sine løsninger på storskjerm. I forkant holder jeg ikke kjeft heller, sånn som mange av de andre. Jeg skryter over hvor bra jeg har løst det, også blir jeg skikkelig flau når det viser seg at det ikke var en god løsning på oppgaven i det hele tatt. Og når jeg vinner vil jeg gni det mest mulig inn. Da blir jeg sånn «se på dette!»

Les også: Moteekspert: – Du kan ikke snakke bort en allværsjakke. Ikke bruk den når du skal på restaurant!

Har du noen fordeler som de andre deltakerne ikke har?

– Jeg har jo trodd det. Men jo, jeg jobber jo med konstruksjon, selv om det er tekstiler så handler det om å få biter til å passe sammen. Det er mye matte i det, så der føler jeg at jeg har en ferdighet som kan komme til nytte. Også er jeg ganske uredd. Blir ikke skremt av fart, høyder, tunge ting.

Ulemper da?

– Jeg er veldig dårlig på å holde hodet kaldt. Men jeg er ganske kjapp, da, det skjer mye og raskt oppi toppen på meg. Jeg er liksom på Jan Fredrik Karlsen-nivå der. Med mindre jeg hadde havna i duell med han da, om å være kjappest. Da hadde han vunnet.

Men kjapp som i kjapp i hodet?

– Ja, jeg synes liksom alt rundt meg går for treigt. Bilene som kjører forbi, garasjerom som skal lukke seg, stavmiksere som ikke visper raskt nok. Jeg syr jo helt sykt fort. Strikking går for treigt. Jeg er jo blitt trukket mot de kreative formene som har litt tempo på seg.

Les også: – Vi må ikke gjøre det å kle seg miljøvennlig til en nisjeting for eliten

Hvem hadde det vært aller gøyest å slå?

– Det er Erik Follestad, uten tvil. Han er kjapp selv, jeg ser meg selv litt i han. Han er jo tømrer, og han setter sammen tre, og jeg stoff. De andre. der går det litt treigere liksom. Linn Skåber er jo utrolig lat og prøver å løse oppgavene nærmest liggende. Mens jeg og Erik kommer svette hjem fra opptak, har Linn stått og skravla med kamerateamet mest mulig. Så når hun faktisk vinner med sin latskap, da blir jeg forbanna. Det tror jeg Erik blir og.

Hvordan da?

– Han blir alltid så lei seg når han taper. Jeg tror det også handler om at han konkurrerer med en gjeng med skuespillere og komikere. Han har nok tenkt «dette vinner jeg så sykt lett!»

Var det noe som bekymra deg før du starta innspillingen?

– Jeg synes de oppgavene som er litt mer teatralske, sånn; lag et show – det hadde vært grusomt vondt. Jeg har lagt alt av skuespilleri på hylla, og har ingen planer om å dra det opp igjen i det programmet, for å si det sånn.

Hvem irriterer deg mest?

– Jeg synes jo Atle Antonsen er litt irriterende. Og Olli Wermskog, hjelperen hans, som står og ser på meg som den idioten jeg er. Og Linn da, som manipulerer seg til seiere. Alle egentlig.

Les også: – Det er fullt forståelig at noen gamle komikere blir litt bitre og sutrete

Faste spørsmål! Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Heksene» av Roald Dahl. Den gikk skikkelig inn på meg. Jeg lette etter damer som klødde i hodebunnen og gikk med hansker.

Hva gjør deg lykkelig?

– Sol og barna mine. Gjerne i kombinasjon.

Hvem er din barndomshelt?

– Jeg har hatt veldig lite plakater på veggene mine, egentlig. Men Mathilda og Pippi og sånt synes jeg var veldig kule.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan komme opp i et tempo som kan bli litt ubehagelig. Jeg surrer og roter og mister ting og sånt. Jeg skulle ønske at jeg hadde litt mer orden i hodet.

Er det noe du angrer på?

– Ja, ja. Mye. Men jeg skal ikke rippe opp i det her.