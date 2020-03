Vi ville lage saken «Disse varene hamstrer folk mest». Det var lettere sagt enn gjort

Etter opptrapping av smitteverntiltak i Oslo og resten av Norge forrige uke, skrev flere medier at korona-handling begynte å la seg merke i butikker rundt i landet.

Som Dagsavisen har skrevet tidligere ble flere møtt med hyller som tidvis var tomme for toalettpapir, bleier, hermetikk, brød, mel og gjær, for å nevne noe, torsdag forrige uke. Det til tross for tydelig beskjed fra både regjeringen og varehandelen om at det ikke er grunn til å hamstre.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge sier mandag til Dagsavisen at de er forsiktige med å gå ut og si hvilke enkeltvarer det har vært størst etterspørsel etter.

– Vi opplever at med en gang noen begynner å snakke om enkeltprodukter, begynner folk å hamstre, uansett hva vi sier. En i Australia hamstret toalettpapir, og plutselig skulle hele Norge ha toalettpapir for et tiår, sier Kristiansen.

Hyller som vanligvis er fulle med toalettpapir er tomme etter panikkhandling i Sydney 7. mars. Politiet måtte oppfordre til ro etter at det brøt ut slåsskamper over toalettpapir. Foto: Saeed Khan/AFP/NTB scanpix

Flere medier har skrevet om masseoppkjøp av toalettpapir i australske matbutikker. I USA og Canada har enkelte butikker innført begrensninger på hvor mye hver enkelt kunde får kjøpe, ifølge CNN, mens enkelte butikker har gått helt tomme i Storbritannia.

Les også: Folk trosset rådet om å ikke hamstre. – Det var kaos. Jeg tror ikke jeg har sett lengre køer.

Tørrvarer og kjeks

Kristiansen sier det gikk unna mye mel, tørrvarer, hermetikk og kjeks etter at de strengere tiltakene ble kjent. Samtidig har ikke den samme massehandlingen funnet sted i helgen eller så langt i starten av uka.

– Problemet er ikke at folk handler for tre-fire dager eller ei uke, men når alle kommer i butikken samtidig og skal kjøpe samme produkter. Da tar det litt tid før hyllene blir fylt opp igjen, sier Kristiansen, og understreker at de stadig får inn nye varer.

Til tross for at det er meldt om noen tomme hyller flere steder, har Coop så langt ikke innført maksantall på bestemte varer per kunde.

– De gangene vi har gjort de tidligere er det som regel i forbindelse med priskriger, der det er en mangel på varer. Vi frykter at hvis vi innfører maksantall nå, så vil folk tro det er mangel og hamstre ytterligere, sier Kristiansen.

– Vi vurderer tiltak utover, men per dags dato er det nok varer, understreker han.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Lokale variasjoner

I NorgesGruppen, som blant annet eier Kiwi, har det enkelte steder blitt innført begrensinger på bestemte varer, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland.

– Behovet vil variere fra butikk til butikk, men de har verktøyet hvis det er nødvendig, fortsetter hun, og understreker at det ikke er grunn til å hamstre mat.

Butikkene fylles stadig opp igjen, sier Søyland, som kommer med en oppfordring:

– Det viktigste vi som kunder gjør framover, er å ikke handle mer enn vi trenger, for da vil det være varer til alle. Noen produkter kan være ute av hyllene i kortere perioder, men i de fleste tilfeller kommer varene inn igjen.

Også hos NorgresGruppen merker de at handlepresset har roet seg sammenlignet med torsdag forrige uke. De ønsker heller ikke å si noe om det er bestemte produkter der etterspørsel har vært ekstra stor.

– Over tid, også før den dramatiske torsdagen forrige uke, har vi sett en jevnlig økt etterspørsel etter langtidsholdbare varer. Torsdag var en ganske ekstrem dag, og vi solgte mye av alt, men spesielt langtidsholdbare varer, sier Søyland.

Les også: Kommentar: De store hverdagsheltene: De butikkansatte

Tomt for mel?

Dagsavisen har fått tips om at det i flere butikker har vært tomme for mel. Hos Møllerens, som blant annet leverer mel, har de så langt ikke vurdert rasjonering av varer ut til butikkene, sier salgs- og markedsdirektør Jan Tvinnereim.

– Vi har god kapasitet og godt med råvarer. Det er ingen ting som tyder på at vi skal få noe problem, men verden endrer seg dag for dag, sier han til Dagsavisen.

– Det er ingen grunn til hysteri rundt dette, og vi har en beredskapsplan og mener vi kan håndtere de situasjonene vi tror kan oppstå, fortsetter Tvinnereim.

Les også: Slik ruster sykehusene seg mot korona-eksplosjon