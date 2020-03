Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har oppfordret folk til å sikre seg at de har det de trenger for tre dager framover i hjemmene sine.

De har imidlertid understreket at folk ikke trenger å endre handlevanene sine.

Torsdag får Dagsavisen flere tips om at korona-handlingen begynner å synes i butikkhyller i Oslo.

På formiddagen kom også meldingen fra NTB om at Legemiddelverket innfører rasjonering på Paracet.

Felles beskjed

Torsdag kom en felles melding fra Coop, NorgesGruppen, REMA 1000, Virke dagligvare og NHO service og handel, der de ber folk la være å hamstre:

«Dagligvarekjedene har nok varer både i butikk og på lager. Vi har fortsatt god tilgang på varer fra leverandører. Det er ikke noe som tilsier varemangel i Norge. I tillegg har vi stort fokus på å opprettholde rutiner og vareflyt som vanlig. Vi har tett dialog med myndighetene, og baserer oss på fakta og råd fra folkehelseinstituttet.

Hamstring er unødvendig, og kan skape utfordringer. Om alle handler som normalt, er det nok varer til alle», skriver de.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, sier til Dagsavisen at de merker økt etterspørsel i butikkene sine.

– Vi har nok varer så fremt folk handler det de trenger.

–Hva gjør dere hvis folk begynner å hamstre?

– Da må vi vurdere tiltak. Men vi anmoder folk til å handle som normalt. Det er viktig at de handler det de trenger, og ikke mer. Det er en del av den solidariteten vi nå trenger å vise, sier Søyland.

Norgesgruppen merker også høy pågang i nettbutikken sin, opplyser Søyland.

– Til de som bestiller ber vi om tålmodighet, sier hun.