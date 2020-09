Saken oppdateres

– Dette er et stort angrep, men det er et mindre antall stortingsrepresentanter og ansatte som er rammet. Saken er politianmeldt i dag, og vi samarbeider nært med sikkerhetsmyndighetene, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall tirsdag ettermiddag.

Hun sier også at angrepet ble oppdaget av Stortinget selv for en uke siden, og at det straks ble iverksatt tiltak.

– Tiltakene har hatt en effekt, sier hun.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og vi har full oppmerksomhet på å analysere situasjonen for å få et totalbilde av hendelsen og potensielt skadeomfang, sier også Andreassen i en pressemelding.

Stortingets analyser viser at det er lastet ned ulike mengder data i forbindelse med innbruddet på epostkontoene hos det de selv omtaler som «et mindre antall stortingsrepresentanter og ansatte».

– Det ble iverksatt en rekke risikoreduserende strakstiltak for å stanse angrepet. Disse tiltakene hadde umiddelbar effekt. Hendelseshåndteringen har høyeste prioritet, sier Andreassen.

– Det må hele tiden arbeides med IT-sikkerhet opp mot et krevende trusselbilde. Nye tiltak vurderes fortløpende for styrke sikkerheten på Stortinget, sier hun.

Stortinget opplyser i pressemeldingen at de har tett kontakt med relevante sikkerhetsmyndigheter i denne saken. Stortingets administrasjon har tirsdag også besluttet å anmelde forholdet til politiet.

PST melder på Twitter at de er kjent med IT-angrepet mot Stortinget.

– Når PST har mottatt anmeldelsen, vil vi vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning, skriver de.

(NTB)